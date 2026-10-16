Ampliaron el procesamiento de Spagnuolo en la causa por las coimas de la Andis

El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento y el embargo del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa que investiga el presunto pago de coimas entre el gobierno de Javier Milei y empresarios del sector de salud para acordar la compra de insumos para personas con discapacidad. El magistrado además extendió el procesamiento de decenas de empresarios en la causa que salpica a la Secretaria de Presidencia, Karina Milei.

{{{htmlAmp}}}

"Ampliar el procesamiento sin prisión preventiva de Diego Orlando Spagnuolo, en su carácter de jefe de la asociación ilícita investigada", definió Lijo, al tiempo que confirmó que los delitos que se investigan son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional.

A diferencia del procesamiento anterior de febrero, Spagnuolo ahora fue imputado por las contrataciones de insumos médicos de la Andis, que también habrían formado parte del mismo esquema por el que es investigado.

Lijo además amplió el embargo de bienes del exfuncionario hasta llegar a la suma de 47 mil millones de pesos. El magistrado comunicó la decisión luego de haber tomado declaración indagatoria a 35 acusados entre los que hay funcionarios del gobierno de Milei y empresarios proveedores del Estado.

Las pruebas que lo comprometen

Según la resolución, existen una serie de elementos que permiten vincular al extitular de la Andis con las maniobras investigadas. Entre ellos, el magistrado menciona registros de encuentros y visitas entre Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete, identificado como el articulador de la asociación ilícita y de los principales operadores externos de la organización.

Por otro lado, también está el envío de correos electrónicos por parte de Luis Cella, de la Droguería Prevent S.A., en los que denunciaba que empresas seleccionadas y operadores externos controlaban irregularmente las compras del organismo.

La Justicia encontró en las contrataciones de insumos patrones similares a los identificados anteriormente en medicamentos: selección restringida de proveedores, competencia aparente entre empresas relacionadas, intervención de operadores externos y seguimiento de adjudicaciones y pagos.

A su vez, Spagnuolo aparece mencionado junto a 68 nombres de funcionarios y empresarios en un cuaderno secuestrado en el domicilio de Calvete, un grupo denominado "Círculo Tuco".