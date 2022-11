AMIA: Telleldín se presentó en Comodoro Py y realizó un pedido

Fue en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación en la que el imputado estuvo presente y le aseguró a los jueces que fue víctima de una "persecución encarnizada".

La defensa de Carlos Telleldín pidió hoy que se confirme su segunda absolución en la causa por el atentado a la AMIA, en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación en la que el imputado estuvo presente y le aseguró a los jueces que fue víctima de una "persecución encarnizada".

En tanto, el fiscal ante esa instancia, Raúl Pleé, reclamó que se revoque la absolución porque "se ha probado que con su aporte, el imputado favoreció que otras personas cargaran con explosivos la camioneta por él entregada para perfeccionar el atentado terrorista", según consignó en el escrito que presentó y al que tuvo acceso Télam.

"La causa me llevó la mitad de mi vida. Fui detenido a los 33 años. Fue detenida también mi madre con 74 años un mes en (el Penal) de Ezeiza. Hubo una persecución encarnizada de toda mi familia. Buscaban quebrarme de todas formas", refirió Telleldín al hablar ante los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, en el cierre de la audiencia que tuvo lugar de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro.

Poco antes, su defensor oficial, Hernán Pagano, reclamó que se confirme la absolución resuelta el 23 de diciembre de 2020 por el Tribunal Oral Federal 3, en el segundo juicio al que fue sometido como supuesto vendedor de la camioneta Trafic que se cargó con explosivos y detonó el 18 de julio de 1994 en la mutual judía del barrio de Once, en un atentado terrorista que causó 85 muertos y centenares de heridos.

"Es una causa que me angustia tremendamente", aseguró Telleldín a los jueces en la sala de audiencias a la que concurrió junto a su defensor, mientras que el fiscal Pleé y las querellas AMIA y DAIA y Familiares de víctimas se conectaron de manera remota.

"Yo me recibí de abogado para entender. Cuando estaba en la cárcel de Devoto dije 'quiero entenderla' porque tenía cinco abogados particulares y ninguno me podía explicar que yo me podía representar el resultado", agregó sobre la acusación. Telleldín aportó que al día de hoy, con 20 años de ejercicio de la abogacía, sigue "sin entender la imputación" en su contra en la causa por el atentado a la sede de la mutual judía.

"Vendí cuatro camionetas. Tres fueron localizadas, de la misma forma, con un aviso en Clarín. En ninguna pusieron una bomba ni se usó para delito", agregó sobre la venta de la Trafic, que según la acusación concretó el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado y que se habría acondicionado como cochebomba.

En 1994, cuando quedó preso, "no se usaba el 'lawfare', pero los servicios (de inteligencia) trabajaron para ensuciar a mi persona de todas formas". "No sé cambiar una goma de auto y me pusieron mecánico; la verdad que yo vendía vehículos usados. Hoy tengo tres hijos, un nuevo matrimonio, rehíce mi vida en todo sentido y sigo sin entender la imputación", concluyó.

Poco antes, su defensor oficial reclamó que Casación confirme la absolución resuelta en 2020 por el Tribunal Oral Federal 3. "Estuvo más de diez años detenido por este expediente, hay nueve magistrados que le dieron la razón, no hubo un solo testigo que diga que sabía para qué se iba a utilizar la camioneta por él vendida", concluyó Pagano.

La fiscalía y las querellas reclamaron por escrito que se revoque el veredicto absolutorio. El Tribunal que lo absolvió "realizó un análisis individual de cada uno de las tesis sobre las cuales los acusadores presentaron para reconstruir la participación de Telleldín con la entrega de la camioneta", analizó Pleé.

Con esto, los jueces prescindieron de realizar una valoración conjunta e integral" de las pruebas " que evidencian su completa complicidad con la actividad criminal", advirtió el fiscal. Pleé sostuvo que fue "un fallo absolutorio desprovisto de todo razonamiento lógico".

Tras realizar esta audiencia y escuchar a las partes, el máximo tribunal penal federal del país tiene 20 días hábiles para resolver si confirma el veredicto o lo revoca. Durante el juicio oral, la fiscalía pidió condenar a Telleldín a prisión perpetua por supuesto "homicidio calificado por la utilización de un medio idóneo para causar un peligro común en perjuicio de 85 víctimas, lesiones leves, graves y gravísimas en perjuicio de al menos 151 víctimas y daños".

La querella por los familiares de las víctimas también había reclamado prisión perpetua mientras que la de la AMIA-DAIA solicitó condenarlo a 20 años de cárcel. Telleldín pasó casi una década preso y fue liberado en el primer juicio oral en su contra que terminó en 2004 con absoluciones de todos los acusados al comprobarse que le pagaron de manera ilegal para involucrar en el ataque a un grupo de policías bonaerenses que fueron juzgados junto con él.

Años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló en forma parcial esta sentencia, dio validez a los dos primeros años de la investigación y ordenó un segundo juicio para Telleldín Por el pago ilegal sí fue condenado a 3 años y seis meses de prisión y a devolver los 400 mil dólares que recibió, en un veredicto emitido en otro juicio oral, que aún no está firme y que la misma sala de Casación analizará el próximo jueves, en otra audiencia.

En este juicio oral cuyo veredicto se analizará el jueves, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a seis años de prisión al destituido exjuez Juan José Galeano, quien tuvo a cargo la investigación del atentado durante el gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem.

Se dio por probado que en 1996 Telleldín cobró 400 mil dólares de manera ilegal con fondos de la entonces SIDE a cargo de Hugo Anzorreguy para firmar una declaración indagatoria en la que mencionó por primera vez a cuatro policías bonaerenses como los destinatarios de la camioneta Trafic.

En esa causa, se condenó a Telleldín a tres años y seis meses de prisión por el delito de "peculado", a raíz del pago ilegal que salió a la luz y además, si el fallo queda firme, tendrá que restituir ese dinero al Estado. Galeano quedó condenado por peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba pero permanece en libertad porque el veredicto aún no está firme.

El TOF2 absolvió al fallecido expresidente Menem; al extitular de la DAIA Rubén Beraja; al abogado Víctor Stinfale -defensor de Telleldín al momento de los hechos-; al excomisario federal Jorge Palacios, también fallecido, y al exagente de inteligencia Patricio Finnen. Anzorreguy fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión; y la expareja de Telledín, Ana María Boragni, a dos años de ejecución condicional.

También se condenó a tres años de cárcel al exfuncionario de la SIDE Juan Carlos Achezar y la misma pena recibió el ex policía federal Carlos Castañeda por otras irregularidades en la causa, como pérdida de casettes con escuchas que se consideraban claves para la pesquisa.

Además resultaron condenados a dos años de prisión en suspenso los exfiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia y, en su caso, el fiscal Pleé desistió de mantener la apelación de los fiscales de juicio que pretendían elevar estas penas.