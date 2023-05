El contundente discurso de Ofelia Fernández sobre los alquileres en CABA: "Pesadilla"

La legisladora porteña del Frente de Todos apuntó contra la oposición por sus iniciativas para resolver la situación de los alquileres en la Ciudad. Mirá el video.

La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández hizo una fuerte intervención en el recinto y un "llamado urgente por el derecho a la vivienda", en el marco de la discusión por los proyectos que presentó el oficialismo sobre alquileres en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es la pesadilla del momento porque los alquileres se comen demasiado sueldo, se pagan en dólares o no se encuentran. Es el tema, es urgente y la Ciudad de Buenos Aires llega terriblemente tarde", comenzó diciendo Ofelia y, aunque reconoció que la situación macroeconómica actual genera dificultades, "el uso de la tierra, qué y cómo se construye es atribución de los gobiernos locales y nosotros somos legisladores".

Según manifestó Ofelia, es la primera vez en 16 años que presentan una iniciativa para hablar sobre los alquileres y la primera vez que se discute desde que ella es legisladora. Además, lanzó fuertes críticas hacia estos proyectos presentados, impulsados por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hablan de que el objetivo es amiga a los inquilinos con las inmobiliarias o los propietarios. Parecen maestras de un jardín de infantes, en vez de funcionarios", lanzó Fernández.

Con respecto a las propuestas del PRO, admitió: "Son malas. Si ustedes quieren salir a hacer campaña con esto son unos chantas ¿Le ponen de título 'Alquiler fácil'? Son unos marcianos, ¿Ustedes alquilan?¿Tienen amigos que alquilen?¿Pueden explicar para qué va a servirle a la gente que alquila esto que armaron y que quieren votar?".

Entre los proyectos, mencionó el de "créditos hipotecarios" y opinó: "Los inquilinos se tienen que endeudar para pagar el alquiler. En Chile se hace con subsidios, no endeudando a los inquilinos".

También habló del que propone eximir temporalmente del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y ampliar la exención del actual de Ingresos Brutos. "Es muy poca plata pero además ya pueden evitarse pagarlo con contratos de alquiler informal. Esto ya pasa y se lo hacen pagar a los inquilinos", explicó.

Por último, sobre el proyecto de Plusvalía Urbana, propuso que el Estado pase a tener departamentos propios que pueda poner a precios de alquiler justo. "Si seré fantasiosa, porque lo que quieren votar hoy y van a aprobar porque tienen mayoría, es que los desarrolladores inmobiliarios nisiquiera tengan que pagar", afirmó.

"No se tiene que construir más en la Ciudad de Buenos Aires, tenes 200 mil viviendas vacías. La única explicación que le encuentro a que les regalen leyes así a los inmobiliarios es que son unos ladrones", lanzó Ofelia, contundente y dijo que "todas las medidas empeoran el problema": "Evidentemente ustedes no quieren resolver este problema. No confío en ustedes, no les importa".

Para finalizar, llamó a la juventud a organizarse y pelear porque los alquileres sean más justos. "No les vamos a regalar la Ciudad. Antes, muerta", cerró diciendo Ofelia.