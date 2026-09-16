Morosidad: San Luis quedó cuarta a nivel nacional y el 34,7% de sus deudores no alcanza a cubrir los plazos de pago

San Luis quedó en el cuarto lugar del país entre las provincias con mayor proporción de deudores en mora, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por EcoGo y la Universidad Austral con datos de la Central de Deudores del Banco Central, INDEC y CEPAL. El informe, correspondiente a julio, señala que el 34,7% de los titulares de crédito de la provincia gobernada por Claudio Poggi registraba al menos un saldo irregular, por encima del promedio nacional del 26,6%.

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A nivel nacional, además, la proporción de deudores con atrasos aumentó 0,3 puntos respecto de junio y se ubicó 8,3 puntos por encima del registro de julio de 2025, con doce de las 24 jurisdicciones por encima del 30%.

El escenario para San Luis también resulta preocupante cuando se observa el monto de dinero comprometido. La provincia quedó tercera a nivel nacional por el porcentaje del crédito que se encuentra en situación irregular, con el 23,5% del total, apenas por debajo de Santa Cruz, que registró 23,6%, y de La Rioja, que alcanzó el 25,3%. El promedio nacional, en tanto, se ubicó en el 18%.

La situación se profundiza fuera del sistema bancario tradicional. Entre los proveedores no financieros de crédito, que incluyen fintechs y emisoras de tarjetas no bancarias, la mora nacional alcanzó el 31,3%, mientras que en San Luis llegó al 36,8%, uno de los niveles más elevados del país.

En paralelo, el stock de deuda informado de las familias argentinas alcanzó en julio los $99,4 billones. Dentro de ese escenario, San Luis aparece simultáneamente entre las jurisdicciones más comprometidas: cuarta por la proporción de deudores con atrasos y tercera por el porcentaje del crédito que se encuentra en mora.

Subas de hasta el 17% en la energía eléctrica

En un contexto de crisis económica que golpea a las provincias y tensiona sus cuentas públicas, el Gobierno de San Luis autorizó para septiembre aumentos de entre 2,54% y 17,5% en el componente de energía de las tarifas eléctricas de Edesal. El nuevo cuadro tarifario rige desde el 1 de septiembre, aunque la resolución que lo estableció fue firmada dos días después. La medida se da, además, en un escenario de deterioro económico que atraviesa la provincia desde la llegada de Claudio Poggi al Gobierno.

El porcentaje de aumento no se aplica sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio de la energía. Por eso, el impacto final en cada boleta dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y los subsidios que correspondan.

A modo de referencia, si un incremento del 17,5% se aplicara sobre una factura completa de $100.000, el monto pasaría a $117.500. En una boleta de $300.000, alcanzaría los $352.500, mientras que una de $500.000 llegaría a $587.500.

La medida fue establecida mediante la Resolución 330 de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica y traslada a San Luis los cambios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación. El nuevo esquema también contempla reducciones en otros componentes de la tarifa.

Para los hogares que reciben subsidios, la resolución establece además una bonificación extraordinaria del 25% durante septiembre sobre un bloque de consumo de hasta 200 kilovatios hora mensuales.

Ese descuento tampoco se aplica sobre el total de la factura, sino sobre el bloque de consumo contemplado en la medida. Por ello, el monto final que deberá pagar cada usuario dependerá de su situación particular y del consumo registrado durante el período.