El presidente Alberto Fernández le dio un fuerte respaldo a su gabinete y a todos sus ministros: "Solo tengo gratitud y reconocimiento", dijo. El viernes pasado en un acto, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió compromiso: "Si tienen miedo, vayan a buscar otro laburo".

El mandatario agradeció hoy el esfuerzo de todo el personal de salud, de los 24 gobernadores e intendentes y de los funcionarios nacionales que durante la pandemia por el Covid-19 “se pusieron codo a codo a mi lado a pelear”.

“Ahora, todo este esfuerzo no es el esfuerzo de un Presidente. Es el esfuerzo de todo un gobierno y es el esfuerzo de 24 gobernadores que se pusieron codo a codo a mi lado a pelearle a la pandemia y a pelearle a una economía que se caía a pedazos", manifestó Alberto.

Agregó el Jefe de Estado: "Por lo tanto, yo solo tengo gratitud y reconocimiento para con cada ministro mío, cada funcionario mío, por cada empleado que en este Gobierno Nacional que trabajó a mi lado para mantener en pie a la Argentina”, enfatizó.

Acto seguido también tuvo expresiones de agradecimiento para los mandatarios provinciales e intendentes. “Todos dejamos de lado nuestras posiciones políticas y solo nos dedicamos a poner la Argentina de pie. Porque hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada y hay que tener coraje para seguir gobernando cuando una pandemia se lleva puesto el mundo. A ese coraje gracias”.

El Jefe de Estado también expresó su gratitud “a los médicos, enfermeras, terapistas, que acá trabajaron cuidando la vida de los fueguinos. Que es lo mismo que hicieron nuestros médicos, nuestras médicas, nuestros enfermeros, nuestras enfermeras en cada rincón del país. Sólo gratitud hacia ellos, y por eso también les reconocimos un bono para tratar de compensar ese esfuerzo”.

Más adelante dijo que la próxima tarea es “reconstruir la Argentina. Vamos a hacerlo entre todos y todas. Nadie debe quedar afuera. Para reconstruir la Argentina que sueño, la Argentina no debe ser para pocos, tiene que ser para todos”, agregó el mandatario al encabezar en la ciudad fueguina de Río Grande el acto de cierre de la primera reunión del Gabinete Federal, en el marco del proyecto de Capitales Alternas.

El discurso de Cristina

El viernes, la vicepresidenta Cristina Kirchner acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante el acto realizado por el primer aniversario de su gestión. Allí hizo principal hincapié en los dos desafíos que deberá enfrentar la Argentina en 2021, la reforma del sistema sanitario y la reactivación económica de la demanda, pero también apuntó contra el lawfare, que sigue vigente en el país, y le mandó un claro mensaje a los funcionarios que no funcionan: "Si tienen miedo, vayan a buscar otro laburo".

Desde La Plata, Cristina Kirchner analizó que "la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas, digo yo. Aquí la actividad económica la mueve la demanda y la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones, con precios de alimentos accesibles. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Lo hicimos por doce años y medio en la Argentina. Por eso, además de la unidad, volvimos. Si uno no sabe cómo llegó, tampoco sabe cómo ir".