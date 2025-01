Lagomarsino: "Se debería investigar si Nisman tenía otras cuentas en el exterior"

La vida de Diego Lagomarsino dio un vuelco el 18 de enero de 2015. De pronto pasó de ser un técnico informático desconocido al principal acusado por la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien apareció en el baño de su casa con un disparo en la cabeza después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner. A diez años del hecho que cambió su vida, Lagomarsino revela a El Destape las mentiras que publicaron los medios de comunicación y las irregularidades en la causa.

"Sería bueno que se investiguen si Nisman tenía otras cuentas en el exterior", señaló el técnico informático procesado como "participe necesario" de la muerte del fiscal por ser el propietario del arma Bersa que terminó con su vida. Lagomarsino acusa que el fiscal Eduardo Taiano oculta pruebas y que algunos periodistas hasta contradicen a la madre de Nisman -Sara Garfunkel- para involucrarlo.

- ¿En qué situación estás en la causa por la muerte de Nisman?

- La situación es la misma que en 2017: estoy procesado por ser supuestamente partícipe necesario de la muerte de Nisman. Esto es falso. Me acusan de haberle entregado a alguien el arma para disparar a Nisman. No dicen ni a quién le di el arma, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Tampoco dicen si se lo di a una persona o a varias. Es todo muy absurdo, muy tirado de los pelos.

- ¿Por qué una persona daría el arma a su nombre para que maten a alguien y lo involucren en un crimen?

- Decime si eso pasó alguna vez en algún lugar del mundo. La querella de Arroyo Salgado ahí involucra el concepto de arma amiga.

- ¿Qué es el arma amiga?

- Dice que tiene que haber un arma reconocida, amiga, para que parezca un suicidio. Realmente no lo entiendo.

- Figurás en la causa por enriquecimiento ilícito de Nisman porque tenías una cuenta en el exterior con Nisman, ¿en qué situación está?

- Sé que hubo una pericia que investigó los ingresos y los egresos de las personas que figuraban en una cuenta con Nisman en Estados Unidos. A mí me comprobaron las cuentas y se demostró que mis egresos correspondían a mis ingresos. No sé el resto. La familia de Nisman hizo un pedido ante la Corte Suprema para que no se investiguen estas cuentas, yo no pedí nada.

- ¿Qué cambió en estos 10 años?

- Lo principal es que pasé de ser un anónimo a ser una figura pública de la noche a la mañana y sin querer serlo. Yo me preparé para ser técnico informático y asesorar empresas. me dedicó a eso, no a ser una figura pública. Más allá de eso, yo siempre creo que hay que hacerse cargo de las cosas que nos pasan. Yo me hago re contra cargo de haberle prestado un arma a Nisman porque me la pidió y siendo los dos legitimante usuarios. Uno siempre trata de ponerle el pecho al viento y darle para adelante por la familia y los amigos. Es muy triste haber cambiado la vida de esta manera.

- Te haces cargo de haber prestado el arma que causó la muerte de Nisman.

- No, porque yo no la presté para eso. Nisman me mintió. Me dijo que era para su protección y para la protección de sus hijas. El fiscal dice que no pudo haber sido para proteger a sus hijas, porque no estaban en el país. Yo eso no lo sabía. Fueron muchas las mentiras que Nisman dijo esos primeros días de enero. En el mensaje donde informa que retorna a la Argentina dice: "Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme". Dice mi viaje, como si fuera suyo, como si su hija viajara a un viaje de él y no a un festejo de los 15 años.

- ¿Te sorprendieron los medios y las posiciones que tomaron para acusarte?

- Mirá... Desde que un periodista de Clarín me reconoció que dio información falsa sobre una tapa que se había publicado, dejé de creer en los medios. De hecho, leo muy pocos diarios.

- ¿Cómo fue?

- Una tapa de Clarín decía que vieron a un espía cerca de mi casa, yo vivo en una especie de condominio donde viven unas 2.000 personas. Lo que no dijeron es que el espía vivía en el barrio y no es que estaba cerca de mi casa por Nisman. El periodista después salió en la televisión a decir que estaba cerca de mi casa por mí. Cuando se lo reproché por mensaje, me reconoció que sabía que el espía vivía en el barrio.

Este periodista insiste que la puerta no estaba cerrada como dijo la madre en la pericia. ¿Por qué la madre de Nisman va a decir que la puerta estaba cerrada?

- ¿Sabías que Nisman tenía una cuenta en el exterior en la que ibas a figurar?

- Él me pidió ser titular. Me dijo que estaba la madre y la hermana, que si le pasaba algo a la madre... Un fiscal de la Nación, que además era mi jefe, me pidió eso porque era una figura públicamente expuesta y le pedían mucha información.

- ¿No te pareció extraño?

- No, me lo pedía un fiscal de la Nación que investigaba, no me lo pedía el Gordo Valor. Esta es una de las cuentas que se saben que existen. Andá a saber la cantidad de cuentas que deben existir. Sería bueno que se investiguen esas cuentas también.

- En la acusación, el fiscal menciona que testigos te vinculan a la Agencia de inteligencia por haber hecho fotos a familiares de Cromañón

- La fiscalía presenta dos testigos que me señalan como espía. Uno es José Iglesias, que es familiar de un chico que murió en Cromañón. Dice que yo iba a las marchas y que fui a la casa a sacar fotos. Nunca lo vi, nunca fui a su casa. Iglesias es abogado, trabajaba en un banco y conocía a mi hermano que trabajaba en la parte informática. Después se difundió una foto donde supuestamente se me veía en Cromañón. Era el periodista Pablo Plotkin de Rolling Stone y él mismo lo reconoció en las redes cuando se viralizó la imagen.

Por otra parte, Marcelo Sain, que era de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dice que me había presentado ante un policía como buche de narcotráfico. Él declara eso al inicio de la causa y después ante esta fiscalía declara que en realidad no puede asegurar que haya sido yo. Después dice que le preguntó a otras personas si era yo y un tal Montenegro dice que no se acordaba de la reunión. Otro, un tal Jofre, se acordaba de la reunión y dice que ese buche no era yo. Lamentablemente Jofre tuvo un cáncer y murió sin poder declarar en la causa.



- El fiscal también señala en su informe que alguien entró a la computadora de Nisman 12 veces de forma remota y que figurás como el único que tenía acceso

- El fiscal dice que la navegación pudo ser remota. Y hay una pericia técnica donde él mismo le pregunta a los peritos si la navegación fue remota y resultó que fue local. Están tergiversando las pruebas de la pericia. También mienten con la declaración de la madre que dice que la puerta estaba cerrada. Tampoco dicen nada de que la pericia criminalística muestra que Nisman se autodispara frente al espejo con ambas manos en el arma. Las manos tienen resto de fulminante: 79 en mano derecha y 19 en mano izquierda.