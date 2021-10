La Justicia inhibió los bienes de la familia de Alberto Nisman y de Lagomarsino

Es en la causa que investiga presunto lavado de dinero. Se ordenó la inhibición general de bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.

El juez federal Julián Ercolini dispuso la inhibición de bienes relacionados con la madre y la hermana de Alberto Nisman, Sara Gargunkel y Sandra Nisman, del técnico informático Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón, en la causa en la que se investiga presunto lavado de dinero del difunto fiscal.

La inhibición apunta a garantizar la sanción pecuniaria de una eventual condena, que oscila entre dos y diez veces el monto del dinero lavado. Los bienes habían sido embargados el año pasado, pero la Cámara Federal revocó parcialmente esa decisión al considerar que "luce desmesurada".

"La medida que se ordena es más que justa y suficiente para asegurar y garantizar la eficacia práctica de la sentencia que pudiera recaer en este proceso", sostuvo el juez Ercolini.

Cuáles son los bienes

Se trata de los terrenos en una chacra de mar en Punta del Este, la cuenta en el banco Merril Lynch de Nueva York, un fideicomiso en el barrio porteño de Palermo y el automóvil Audi de alta gama en el que se desplazaba Nisman.

Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Los terrenos en Punta del Este y Palermo están a nombre de Sara Garfunkel y el vehículo está registrado a nombre de Picón. Por otro lado, la cuenta de Nueva York está a nombre de Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino, este último procesado como partícipe necesario del supuesto homicidio del fiscal, según determinó el juez Ercolini y ratificó la Cámara Federal porteña.

Qué dice la medida del juez Ercolini y cuál es el valor de los bienes

El juez federal Julián Ercolini dispuso ahora la inhibición general, que afecta a "Inmuebles en ´Pueblomio Chacras de Manantiales´ a nombre de Sara Garfunkel, por un valor de U$D 288.035". También a "operaciones sospechosas realizadas en la cuenta 5V3-50653 del Merril Lynch Bank of América a nombre de Sara Garfunkel, Diego Lagomarsino, Sandra Ruth Nisman -apoderado Alberto N. Nisman- por un valor de U$S 666.690, en la que Claudio Picón hizo un depósito de alrededor de U$S 200.000".

La inhibición comprende también a "pagos efectuados por la Sra. Sara Garfunkel el valor de $1.208.443,998 al Fideicomiso Dorrego 1771, por el cual se ha abierto una cuenta en el Banco Ciudad a disposición de este Tribunal, en la que se ha depositado por parte del fiduciario la suma de $1.545.974,00".

Finalmente, también fue inhibido el Audi Q3 por un valor de $369.740 a mayo de 2013 -valor actual, $6.835.972,42 conforme precio dólar oficial a esa fecha de $5.26-, a nombre de Claudio Picón, quien lo detenta en carácter de depositario judicial".