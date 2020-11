La vacuna rusa es la que genera más confianza entre los argentinos, según un estudio de una importante consultora. Fue la más valorada entre los encuestados de nuestro país.

El presidente Alberto Fernández confirmó la compra de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Pese a la oposición y críticas de dirigentes del macrismo y maniobras en las redes sociales, un estudio demostró lo contrario.

Según una encuesta de la consultora Opinaia, el suero que llegaría el mes próximo a la Argentina es el que genera más confianza entre quienes están dispuestos a vacunarse contra el coronavirus en comparación con las otras vacunas en camino, provenientes de países como Estados Unidos, Reino Unido, China o Alemania, según difundió el Diario La Nación.

"La preferencia se midió en un escenario en el que todavía no hay consenso mayoritario en la necesidad de darse una vacuna, cualquiera sea. La encuesta, que se realizó en base a 1800 casos en todo el país, señala que poco más de la mitad de la población (56%) se aplicaría una vacuna suponiendo que estará disponible en las próximas semanas. El 26% respondió que todavía no sabe si lo haría y el 17% no se la dará", destaca el matutino.

Entre los que contestaron que aceptarían vacunarse, el 17% considera a la solución rusa como la mejor opción, seguida de la alemana (15%), la inglesa (14%), la norteamericana (10%), la israelí (4%) y la china (3%). El 37% restante dijo que todavía no le genera confianza ninguna.

También está entre las más valoradas por todos los que respondieron la encuesta que no tenían previsto vacunarse. Entre todos ellos, el suero que anunció Vladimir Putin el 11 de agosto figura segundo en la lista de preferencias con el 13%, detrás de la de Alemania (15%) y por delante de la del Reino Unido (12%), Estados Unidos (8%), Israel (4%) y China (2%). El 46% restante respondió aún no confía en ninguna.

Entre el total de los encuestados, solo el 18% toma al país de origen de la vacuna como prioridad a la hora de inmunizarse. El 32% respondió que no prioriza "nada en particular", el 26% se preocupa por el precio, el 8% por la cantidad de dosis y el 16% restante respondió que no sabe.

El sondeo de Opinaia registró una caída de cuatro puntos de aprobación entre septiembre y octubre (de 55% a 51%). El apoyo actual es 36 puntos más bajo que el que tenía en marzo, cuando comenzó la cuarentena.

La encuesta se realizó previo al anuncio presidencial, entre el 9 y el 20 de octubre, de forma online y abarcó una muestra de 1800 casos a nivel nacional. El margen de error es de 2,3 puntos.