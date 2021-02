En medio del plan de vacunación contra el coronavirus para aquellos adultos mayores de 70 años, el Gobierno sufrió un baldazo de agua fría. El pasado viernes, el periodista Horacio Verbitsky reveló que recibió una dosis gracias a una gestión de Ginés González García. Inmediatamente después de conocer la noticia, Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud y luego nombró a Carla Vizzotti para que tome su lugar. Pero, ¿cuál fue la reacción del presidente luego de conocer la noticia y qué sensaciones le quedaron al respecto?

De acuerdo a las declaraciones que publicó Página 12, Fernández dio detalles de lo que sintió al pedir la salida del ministro: "Le exigí la renuncia con dolor. Ginés (González García) era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias".

"Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios", añadió Alberto, quien dejó en claro que no hay que dejar pasar por alto estas situaciones.

En cuanto al nombramiento de Vizzotti como nueva ministra de Salud, el presidente comentó la razón por la cual le dio la confianza: "Siempre pensé que si no estaba Ginés, lo sucedería Carla. Es la continuidad de las muchas buenas políticas de Ginés”. En tanto, y según indica Página 12, "circunstantes del presidente agregan que hace meses que tiene más trato con la flamante ministra que con su predecesor: 'Está más activa. Se especializa en epidemiología, gran experticia en coronavirus. Tuvo actuación decisiva para conseguir la Sputnik V'.

Carla Vizzotti habló sobre la salida de Ginés González García:

Horas después de su nombramiento por parte del presidente Alberto Fernández, Carla Vizzotti contó sus sensaciones por lo ocurrido y también realizó una advertencia: "De ninguna manera funciona un vacunatorio VIP. Esta situación fue muy puntual. Fue una situación excepcional, que obviamente fue desaprobada y terminó desencadenando esta situación".

En diálogo con el programa El Fin de la Metáfora -emitido por Radio 10-, Vizzotti hizo mención a la renuncia de Ginés: "Tengo sensaciones encontradas. Fue una situación puntual que generó esta situación que nosotros estamos viviendo. De ninguna manera esto empañará la trayectoria de Ginés no solamente en la pandemia sino a lo largo de su carrera sanitaria".