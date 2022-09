Atentado contra Cristina: Alberto Fernández difundió un fuerte mensaje del Papa

El sumo pontífice pidió a los líderes construir un mundo de paz. Las similitudes con el pedido de Alberto Fernández a la oposición.

El presidente Alberto Fernández difundió un mensaje del Papa Francisco, quien desde las redes sociales instó a los líderes políticos a crear ambientes de paz, estabilidad y diálogo. El mensaje del sumo pontífice fue publicado luego que el peronismo convocara a una misa por la paz a la oposición que no acudió.

"Necesitamos líderes que permitan a los pueblos entenderse y dialogar, y que generen la voluntad de construir un mundo más estable y pacífico pensando en las nuevas generaciones. Para hacer esto se necesitan comprensión, paciencia y diálogo con todos", escribió Francisco en su cuenta personal de Twitter.

El mensaje fue retwitteado por el presidente. Desde el oficialismo lamentaron que la oposición no haya acudido a la misa que se realizó en la Basílica de Luján para pedir por la paz de los argentinos tras el atentado contra Cristina Kirchner y para rezar por la salud del ex senador Esteban Bullrich que continúa en terapia intensiva.

En el homenaje a Antonio Cafiero, Alberto llamó a "enfrentar el futuro en unidad"

En el acto para reivindicar la figura de Antonio Cafiero a 100 años de su nacimiento, Alberto Fernández convocó este lunes a “enfrentar el futuro en unidad” y reclamó que “la violencia no vuelva a instalarse” en Argentina. Fernández resaltó que Cafiero “fue un ser humano muy valioso” que “tuvo una grandez enorme y fue un hombre de la democracia”.

“Sabemos ya que estar unidos hace todo más fácil. Sabemos bien quienes están en frente. Tenemos que enfrentar el futuro en unidad, con el coraje y la valentía de alguien que sabe dialogar como era Antonio Cafiero”, expresó el Presidente.

“Tenemos que llamar a la reflexión a todos los argentinos y todas las argentinas porque lo que pasó con Cristina no puede pasar nunca más en Argentina. No es posible que la violencia vuelva a instalarse entre nosotros. No es posible que el discurso se radicalice de tal modo que solo sea posible hacer política descalificando al que está enfrente”, reclamó.

Pese a que era el candidato opositor con más intención de votos, Antonio Cafiero no dudo en acudir a la Casa Rosada para respaldar al entonces presidente Raúl Alfonsin cuando intentaron matarlo.