Aníbal Fernández: "El Presidente tiene la estatura para la reelección"

Lo afirmó el ministro de Seguridad de la Nación que aseguró que Alberto Fernández "tiene la estatura" para una nueva candidatura.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresó nuevamente su respaldo a Alberto Fernández en una posible candidatura a la reelección en las elecciones generales de 2023. "Voy a acompañar al Presidente a buscar la reelección porque tiene la estatura para hacerlo", afirmó el funcionario.

El titular de la cartera de seguridad remarcó que el mandatario tiene estatura para ser candidato a la reelección, a meses de la conformación de las listas del peronismo en los comicios generales de este año. En este sentido, afirmó, al igual que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que nadie debería competir con el Presidente en una eventual candidatura. "Yo pienso lo mismo. El peronismo ha sido en eso muy consecuente, sin bregar por eso porque salía solito, sin ningún esfuerzo. Opino de la misma manera", declaró en Toma y Daca.

En medio de la discusión sobre las PASO, el ministro de Seguridad de la Nación, ya había expresado su acompañamiento a Alberto Fernández y planteó que "si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección".

"Si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección sin problema. No lo interrumpan, no lo estorben", apuntó Fernández en medio de la discusión sobre la eliminación de las primarias. "El Presidente va a ser candidato, no tengan dudas. Si hay otro que tiene intención de ser candidato se pondrá en la vereda de enfrente y competiremos. No habrá más remedio", agregó.

En diálogo con AM750 en noviembre del año pasado, Aníbal Fernández dejo en claro su postura respecto de las elecciones primarias: "Yo siempre entendí que no tiene que haber ninguna posibilidad de que no haya PASO".

"Yo no juego en contra de un presidente peronista nunca. El Presidente ha sido muy gráfico respecto de la posibilidad de que existieran las PASO. Alberto se los dijo con todas las letras 'señores si tienen intención de participar, hay PASO'. No hay que dejarlo de lado como si fuera algo extraño. Las PASO vinieron a reemplazar las internas que eran todas con guita que nadie sabía de dónde venía", completó.