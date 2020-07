Alberto ponderó las "miradas distintas" en el Frente de Todos y rechazó un control de los "poderes fácticos"

El presidente Alberto Fernández reivindicó su vocación de diálogo con todos los sectores y la convivencia de "miradas distintas" en el Frente de Todos, al ser consultado sobre los intercambios de distintos sectores durante esta semana.



En una entrevista publicada hoy por el diario Página/12, el Presidente advirtió que "el problema" de la expresión de diversas posturas dentro del frente gobernante sería "que nos hagan creer que eso hace imposible nuestra convivencia" y alertó: "Cuando nos convencieron de eso, ganó Mauricio Macri".



Consultado sobre su vocación de diálogo y si fue "sesgada" su invitación a sectores empresarios al acto por el 9 de julio, Fernández aceptó que la convocatoria podría haber sido "un poco más amplia" y reconoció haberse "arrepentido de no haberlo convocado a Hugo Yasky, que representa otra central obrera", como así también a los "movimientos sociales".





"No puede ser que se interprete que eso implica que uno va a hacer lo que los poderes fácticos mandan. Esa es una lectura mínima, minúscula”, marcó, pero también reivindicó el hecho de que dentro del Frente de Todos conviven "miradas distintas".



Con todo, advirtió: “Sé quienes me votaron, qué intereses represento y qué país quiero. Todo este tiempo dije que tenemos que construir una sociedad más igualitaria y más equilibrada”.



"No me preocupa mucho lo que la gente cree. Respeto lo que la gente piensa. Soy muy seguro de mí mismo, que cada uno piense lo que quiera. Estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y me siento muy acompañado por mi fuerza", subrayó.