Alberto le apuntó al campo: "Guardan 20 mil millones de dólares y no los liquidan"

En el medio de la disparada del dólar, el Presidente cargó contra el sector del agro y afirmó que su desafío es "enfrentar a los que especulan" con la moneda estadounidense.

El presidente Alberto Fernández apuntó contra el campo, en el marco de la disparada del dólar blue, y los acusó de guardar "20 mil millones de dólares" y "no los liquidan esperando una mejor rentabilidad".

El Primer Mandatario encabezó un acto de presentación de obras de infraestructura científica y tecnológica en la Casa Rosada, acompañado del jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, además del resto del staff oficialista y gobernadores.

En ese marco, sostuvo que el gobierno nacional tiene "el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad" y agregó: "A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos".

Luego, el Presidente pidió a los argentinos que se movilicen en favor del desarrollo y alertó: "Los que me quieren torcer el brazo, no lo van a lograr porque cuento con el apoyo de todos ustedes".

En medio de la suba del dólar blue que se disparó casi cien pesos en un mes, Fernández enfatizó: "Vivimos en un contexto muy difícil en la Argentina, donde trabajo todos los días. Así como le puse el pecho a la deuda, a ninguno de los problemas escapé. Superé los problemas que el FMI me ha generado, le pusimos el pecho y superamos la pandemia que nadie sabía como sortear. Creamos 1,2 millones de puestos de trabajo y bajamos el desempleo al 7%. No se paró en ningún lado la obra pública, ni la construcción de viviendas. La Argentina sigue creciendo".

El dólar cerró a 338

Sobre el cierre de una semana muy complicada para el mercado cambiario, el dólar blue aumentó apenas un peso y cerró a $ 338, pero marcó así un nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 160% promedio. La cifra superó al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 301,175 millones, en futuros MAE U$S 535,104 millones y en el Rofex U$S 1.092 millones. Sin la presencia de demanda para el pago de energía y con los sistemas de las entidades financieras adecuándose a las nuevas disposiciones, la oferta de divisas predominó y permitió una recuperación de reservas para el Banco Central. La autoridad monetaria terminó el día con saldo positivo por su intervención, con compras por unos U$S 45 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 128,37 para la compra y a $ 136,61 para la venta, con una suba de 29 centavos en relación con el cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar solidario se comercializó a $ 238,98.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación cedió 2,7% hasta $ 320,78 por unidad, y el dólar MEP perdió 2,4% y se transó a $ 313,83.