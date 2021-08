Alberto Fernández anunció el nuevo Ahora 12 y apuntó a la oposición: "Espero que hayan aprendido"

El presidente de la Nación anunció la ampliación del programa Ahora 12 con un fuerte mensaje para la oposición sobre la pandemia de coronavirus y la solidaridad.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández encabezó de manera virtual, tras volver de Perú y estar realizando el aislamiento pertinente, el lanzamiento de la ampliación del Programa Ahora 12 desde la empresa Visuar, en Cañuelas. Además de celebrar la iniciativa para promover la producción nacional y por ende el empleo y el consumo, lanzó un fuerte mensaje para la oposición frente a la campaña nacional de vacunación y de cara a las PASO.

"Estamos haciendo algo en función de la economía Argentina. Hacemos esto con las ideas que nos llevaron al Gobierno, la idea de pensar que la Argentina se recupera si produce, si genera trabajo, si genera su consumo. Es un círculo virtuoso que ponemos en marcha para la gente que lo necesita porque no lo puede hacer pagando al contado", arrancó Alberto Fernández en videollamada desde la Quinta de Olivos.

"El plan es muy ambicioso porque suma ahora indumentaria, ropa y calzado. Espero que los textiles, que han aumentado sus precios, no aprovechen esto para seguir aumentando los precios y que piensen en la posibilidad de que que los argentinos puedan lograr acceder a mejor indumentaria sin que sigan aumentando los precios", advirtió.

En esta línea, no pasó por alto la pandemia que lo encontró apenas a meses de haber iniciado su mandato tras la presidencia de Mauricio Macri y observó: "La Argentina ha pasado los 2 peores años de su historia. A una Argentina que heredamos, llena de problemas económicos donde la deuda sigue siento una mochila espantosa que tenemos que cargar como sociedad, le vino la pandemia, un problema de la humanidad entera".

"Es el mundo el que ha padecido los efectos de esta pandemia y tuvimos que enfrentarlo en condiciones muy difíciles porque el sistema de salud estaba virtualmente abandonado. Tuvimos que crear hospitales, hospitales modulares y poner camas y respiradores donde hacia falta para que a ningún argentino le falte la atención médica que pudiera necesitar", continuó al tiempo que se refirió a la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus.

"Hubo una segunda etapa, la de la vacunación, fuimos atacados una y otra vez y maltratados, haciéndole creer a la gente que estábamos sometiéndolos a vacunas de mala calidad y espantando a la gente con la vacunación. Gracias a Dios los argentinos y las argentinas no escucharon esas voces y fueron a vacunarse", disparó.

"Buscamos cuanto antes vacunar a la mayor cantidad de los argentinos. La primera dosis da cierta garantía de que si se llegan a enfermar, podrán sobrellevar la enfermedad de una manera más fácil. Detrás de la vacunación está la puerta de salida que nos va a permitir reencontrarnos con la vida que queremos", destacó.

A continuación, retomó la importancia de la reactivación económica "para que la Argentina crezca y produzca" ya que la idea de esta ampliación del programa de financiación es promover la producción nacional, el empleo y el consumo.

"A pesar de haber vivido los dos peores años de la historia, estoy agradecido de verme acompañado de grandes gobernadores en las provincias, unidos al Gobierno Nacional para hacerle frente a estos años que quedarán como una experiencia que no queremos volver a repetir y que nos ha enseñado la importancia que tiene el Estado a la hora de generar igualdad en sociedades que no lo son, la importancia de la salud y de la educación pública", celebró.

"Espero que ya no sea objeto de discusión ni en esta campaña ni en ninguna otra, que no pidan cerrar colegios, cerrar universidades ni hospitales públicos. Espero que hayan aprendido. Lo que más espero es que los argentinos recuperemos el sentido de la palabra solidaridad. No hay ninguna sociedad que pueda desarrollarse viendo cómo el otro está caído", propuso.

"Yo quiero pensar en la Argentina de la unidad, más allá de todo lo que escriben y todo lo que soporto cotidianamente, que escriben sobre mí y nuestros compañeros. En verdad, nada añoramos más que la unidad de los argentinos porque sabemos que así es mucho más fácil lograr los objetivos. Hasta el último día voy a trabajar para que esa unidad sea posible, no en el discurso sino en la diversidad", enfatizó.

"El objetivo que no esté más en discusión. Necesitamos construir una sociedad más justa que le de oportunidades a todos, que dejen de pedir a la Argentina central derechos que tienen", retomó. "No creo que existan provincias inviables a las que la Historia no les ha dado la oportunidad de ser objetivamente lo que pueden llegar a ser. En la Argentina hacen falta todos los argentinos y eso lo vamos a hacer con la vacuna que nos va a dar la tranquilidad de que el virus y su circulación no nos frenen y nos deje seguir andando en unidad, para construir el país que necesitamos", completó.