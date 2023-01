Rossi denunció a Morales Sola, Santoro, Clarín y La Nación

El interventor de la AFI denunció que los periodistas y medios difundieron “nombres, cargo y función" de miembros del organismo de inteligencia. Los artículos aludían a la existencia de una supuesta "mesa militar" a cargo de tareas ilegales de espionaje.

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, denunció este miércoles a los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro, y a los diarios La Nación y Clarín, por haber difundido la existencia de una supuesta "mesa militar" en el organismo de inteligencia. El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, criticó la decisión y acusó al funcionario oficialista de "demostrar que la transparencia no es lo suyo".

Según pudo saber este medio, la denuncia realizada ante la justicia federal afirmó que los periodistas y medios “nombres del personal del organismo, como así también el cargo de uno de ellos y la función del otro, haciendo pública de esa manera, parte de la estructura organizativa de la Agencia”.

En la denuncia se asegura que Morales Solá, en su artículo publicado en el diario La Nación del 3 de enero, y Santoro, en su artículo publicado en el diario Clarín el 1 de enero, "utilizan frases textuales extraídas de la respuesta que la AFI brindó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia tras el pedido de informe realizado por legisladores de la oposición, clasificada como 'secreta'”.

En ese sentido, se indicó que estas acciones constituyen una infracción a lo previsto en el artículo 16, 16 bis y 17 de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y su modificatoria. El artículo 16 prevé que “las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”, mientras que el artículo 17 prevé sanciones para quienes no guarden “el más estricto secreto y confidencialidad” en caso de acceder a información resguardada por esta ley.

Los periodistas hicieron alusión a una denuncia formulada por legisladores de Juntos por el Cambio ante la comisión bicameral de Inteligencia pidiendo que se investigue a la AFI por el funcionamiento de una supuesta "mesa militar" con presencia de asesores del ex jefe del Ejercito César Milani y un enlace con empresas telefónicas que serviría para escuchas ilegales.

Desde la oposición, señaló el artículo de Morales Solá, sospechaban que esta "mesa militar" estaría detrás de las filtraciones de los chats entre funcionarios porteños, judiciales y empresarios que se reunieron en Lago Escondido para el presunto armado de causas, al igual que las conversaciones que habrían mantenido el ministro de Seguridad de la Ciudad (en uso de licencia), Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, empleado del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Rossi negó ayer a las acusaciones y aseguró que con Milani no tiene contacto desde 2015. En declaraciones a la radio AM 750, aseguró: "No existe ninguna mesa militar en el ámbito de la AFI. No existe ningún área que tenga incumbencia sobre la mirada militar. No figura personal castrense en el organismo, ni están contratados bajo ningún punto de vista ni prestan ningún tipo de servicio".

La decisión del exministro de Defensa generó críticas en Juntos por el Cambio. El presidente del bloque PRO y precandidato gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, rechazó la decisión al marcar que "el kirchnerismo ataca a la prensa libre, a la justicia y a la oposición" y que "Rossi, quien todavía debe explicaciones por poner en riesgo al país con el avión iraní, vuelve a demostrar que la transparencia no es lo suyo. Pedimos explicaciones, devuelven amenazas y denuncias".