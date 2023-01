Rossi rechazó la denuncia de JxC por una supuesta "mesa militar" en la AFI

El titular del organismo de inteligencia afirmó que la versión opositora es una respuesta a la filtración del supuesto chat entre D'Alessandro y el vocero de Rosatti. Milani también rechazó la denuncia.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, rechazó una denuncia de Juntos por el Cambio al asegurar que "no existe ninguna mesa militar" funcionando en el organismo y sostuvo que los cuestionamientos sobre este tema surgen ahora porque se filtraron supuestos chats que involucran al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con maniobras tendientes a favorecer al Gobierno porteño en su reclamo por fondos coparticipables.

Además, el exministro de Defensa remarcó que no tiene relación con el teniente general retirado César Milani y que no lo ve "desde el año 2015". En declaraciones a la radio AM 750, aseguró: "No existe ninguna mesa militar en el ámbito de la AFI. No existe ningún área que tenga incumbencia sobre la mirada militar. No figura personal castrense en el organismo, ni están contratados bajo ningún punto de vista ni prestan ningún tipo de servicio".

De esta forma, Rossi respondió a una denuncia formulada por legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) ante la comisión bicameral de Inteligencia pidiendo que se investigue a la AFI por el funcionamiento de una supuesta "mesa militar" con presencia de asesores del general César Milani y un enlace con empresas telefónicas que serviría para escuchas ilegales.

La denuncia surge luego de que se difundieran las filtraciones de nuevos intercambios que, supuestamente, habría mantenido el ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en su celular. Entre los involucrados, se encuentra el vocero del titular de la Corte Suprema, Silvio Robles, quien en esos intercambios que se difundieron le indica al funcionario porteño maniobras tendientes a favorecer el reclamo por fondos coparticipables que la Ciudad de Buenos Aires había presentado ante el máximo tribunal. "¿Por qué el ataque ahora? Mi respuesta es previa a que se conociera la segunda tanda de chats. Entonces, ¿por qué salieron ahora a tratar de poner el foco en la AFI? Salieron ahora porque esta segunda tanda de chats involucra al presidente de la Corte", afirmó Rossi.

En ese marco, agregó que lo que se busca defender desde JxC "es el poder" que conlleva tener influencias en el máximo tribunal. "La Corte toma decisiones que terminan condicionando la vida política, social y económica de los argentinos. De hecho, (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) está proscripta; por eso no puede ser candidata", señaló. Además, recordó que, según se supo, el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto respondió que no querría ser presidente porque considera que se trata de "un puesto menor". "Para (Héctor) Magnetto (director ejecutivo del Grupo Clarín), la política es una cuestión menor, pero la justicia y el manejo de la Corte, no".

Milani rechazó tener vínculos con la AFI

En paralelo, el exjefe del Ejército César Milani aseguró este martes que "quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible", en respuesta a las versiones periodísticas que lo vinculan con el funcionamiento de la supuesta "mesa militar" para escuchas ilegales en las oficinas de la AFI.

"Quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible. Quieren desviar la atención de la promiscuidad que hay entre el macrismo, gente del partido judicial y operadores mediáticos", afirmó Milani en declaraciones a radio AM 990.

"Yo hace ocho años que no piso una dependencia oficial del Gobierno de ningún tipo ni que tampoco veo a (el titular de la AFI) Agustín Rossi. No tengo absolutamente nada que ver porque no conozco a nadie que trabaje ahí", remarcó Milani.

Con información de Télam