El FdT apuntó a D'Alessandro y Rosatti por una nueva filtración

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y los bloques de diputados y senadores oficialistasse hicieron eco de presuntos chats sobre el ministro porteño y un funcionario cercano al presidente de la Corte Suprema. En Ciudad aseguran que es una "operación" que busca desligitimar el fallo por la Coparticipación.

Referentes del Frente de Todos expresaron su repudio sobre los presuntos chats filtrados entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, con un funcionario que responde al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. En la ciudad de Buenos Aires califican la filtración como una "operación político-mediática" que busca desligitimar el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación que benefició a la gestión porteña.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, apuntó contra el funcionario porteño y contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. "Los chats entre D'Alessandro -ministro de Seguridad de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Larreta- y Silvio Robles -mano derecha del "supremo" Rosatti-, confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer Justicia para hacerle favores políticos a Juntos por el Cambio a través de sus fallos", expresó Soria a través de su Twitter.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respondieron sobre los presuntos chats y las acusaciones del Frente de Todos contra D'Alessandro y señalaron que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a "transferir a la Ciudad los fondos que le había quitado de la coparticipación, esta vez se busca desprestigiar al presidente de la Corte". En ese sentido, lo compararon con la"operación político-mediática que montó el kirchnerismo cuando faltaban horas para difundirse la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández por la Causa Vialidad".

"El objetivo es deslegitimar el fallo que ya no tiene instancias de apelación", observaron fuentes del gobierno porteño en diálogo con El Destape y apuntaron que "la operación de inteligencia que se monta sobre chats que fueron editados intenta instalar corrupción donde no la hay a partir de una concesión que no tiene ningún tipo de vínculo con el Ministerio de Seguridad porteño".

Las repercusiones del Frente de Todos no quedaron solo en el Ejecutivo. El bloque de diputados nacionales del oficialismo emitió un comunicado, en el que apuntaron contra el supuesto chat que D'Alessandro, habría mantenido con Silvio Robles, "el más estrecho colaborador de Rosatti". Para los legisladores, el intercambio filtrado presentaría "el innegable vínculo entre (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta y Rosatti".

"No puede haber otra interpretación posible", sostuvo el comunicado, "la promiscuidad de los intercambios entre D’Alessandro y Robles reflejan la podredumbre existente en los vínculos entre Larreta y Rosatti". Y advirtieron: "Van a intentar ocultar estos mensajes para que este entramado mafioso no salga a la luz. Para eso recurrirán a todo su poder de fuego y extorsión. Si es necesario, apretarán a quién tengan que apretar".

En el comunicado, remarcaron que el presidente Alberto Fernández siempre "indicó que había que terminar con 'los sótanos de la democracia' y que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "nos convocó recientemente a construir una 'Argentina y democracia, sin mafias'". De esta manera, concluyeron: "Más que nunca, tenemos que caminar en este sentido".

En la misma tesitura, la bancada de senadores del Frente de Todos emitió un comunicado en el que definieron a Rosatti como "el nombre y apellido" del "caos institucional". Definieron el hecho como "el mayor escándalo de la historia de la democracia argentina" y añadieron que "nuestro país y nuestras instituciones están tocando fondo".

"Los niveles de putrefacción y destrucción de la justicia federal quedan más al descubierto", protestaron los legisladores, que recordaron los partidos de fútbol con el ex presidente Mauricio Macri con miembros del poder judicial o el vuelo a Lago Escondido, en el que se filtró otro chat sobre armados de causas.