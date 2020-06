Espionaje ilegal: los chats que comprometen a un ex funcionario de María Eugenia Vidal

“Hola Alex. Cómo estás? Te molesto xq recién salgo de ver a Susana Martinengo y hablamos de algunas cosas sobre las cuales me dijo que estaría bueno q las hable con vos. Si en algún momento de la semana q viene tenés un ratito paso a verte. Abrazo!”, le escribió el agente de la AFI macrista, Leandro Araque, al exsubsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, un funcionario de María Eugenia Vidal. El mensaje se envió el 27 de octubre de 2017. Martinengo era el contacto en la Casa Rosada que tenía la banda de espías de la exSIDE que se dedicaba a hacer tareas de inteligencia ilegal contra dirigentes políticos, sindicales y eclesiásticos, entre otros.

¿A quién le mostraron este mensaje y muchos más de este tenor? Al exintendente de La Plata, Pablo Bruera. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, lo convocó este jueves para mostrarle las pruebas del espionaje ilegal en su contra, que incluye inteligencia económica, como movimientos de cuentas y tarjetas;un análisis de las propiedades que posee; seguimientos con distintas secuencias fotográficas; y un registro de sus salidas del país. Tras ver el caudal probatorio, Bruera decidió presentarse como querellante.

“El juez me preparó una carpeta con 500 fojas para explicarme el operativo que realizó”, indicó Bruera a El Destape. El exintendente estuvo alrededor de dos horas y media frente al magistrado, que desplegó su explicación en una pizarra. “Lo primero que vi fueron todas las charlas entre ellos. Y todo lo que iban viendo y corrigiendo”, explicó. Adelantó que la semana que viene volverá al juzgado. Entre otras cosas, requirió a Villena que investigue si esta organización criminal tenía relación con una banda conocida en La Plata como “Base 8”, que según Bruera hacía inteligencia paralela y operaciones políticas.

“Una de las cosas que más me preocupó fue que tenían dos terminales políticas: una era Campbell, en la provincia de Buenos Aires”, indicó el exjefe comunal. Hay chats y audios entre el entonces funcionario bonaerense y la banda, además de referencias a lugares de reunión. “A nivel nacional, el vínculo era Susana Martinengo”, señaló, en referencia a quien fuera coordinadora de la oficina de Documentación Presidencial de Mauricio Macri. “Constan reuniones en la Casa Rosada, hay pedidos de información, con estas personas que se reportaban”, aseguró. “El vínculo está totalmente probado”, agregó a este medio. Y dijo que el director de Operaciones Especiales de la AFI macrista, Alan Ruiz, era la punta de un triángulo de actores que producían y traficaban información clandestina.

Emiliano Matta y Leandro Araque fueron los dos agentes de la AFI macrista que espiaron a Bruera. Confeccionaron un documento con toda la información sobre quien también fue titular del PJ platense. De hecho, hay chats en los que Matta y Araque hacen referencia a este archivo. “Así quedó la carpeta amigo”, le escribió el primero a Araque, el 30 de junio de 2018, en referencia al espionaje ilegal que practicaron sobre Bruera. “Ahora voy por el obispo”, añadió Matta en otro mensaje, que envió un minuto después. “Sos groso amigo”, le respondió Araque. “Ya le paso a Alex”, cerró la conversación.

El obispo al que hacen referencia los dos espías de la AFI macrista es el titular de la diócesis de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, miembro de la Pastoral Social y de buena llegada con el Papa Francisco, que criticaba al macrismo por el avance de la pobreza. Es, además, tío de Bruera, algo que al principio, la banda no tenía claro. Las tareas de inteligencia ilegal se extendieron sobre el propio Lugones y su hermano, Luis, quien también fue presidente del PJ platense. “Buscaron mucho de la relación con Lugones. Querían ver si habíamos trabajado una línea política con el Papa Francisco”, precisó Bruera.

Algunos de los chats que pudo ver el exintendente y que comprometen al funcionario de Vidal y a los agentes de la AFI fueron los siguientes:

-“Buenas tardes Erika. Soy Leandro Araque. Ahí hable con Alex para pasar a verlo mañana y me dijo que coordine el horario con vos”, le escribió el agente de la AFI al funcionario de Vidal, cuatro días más tarde, el 31 de octubre de 2017.

-“Hola Erika! Yo estoy x llegar. Te aviso para cuando te llamen del ingreso, que estoy con Jorge Sáez”. Este mensaje que envió Araque a la secretaria de Campbell es del 7 de noviembre de 2017. “Ok. Anunciate vos igual con el subsecretario de gobierno y asuntos municipales Alex Campbell”, respondió Erika, en dos mensajes, dos minutos después de recibir el primer contacto. Sáez es otro de los espías que integraba la banda. Se lo sindica como el jefe de Facundo Melo y Araque. Este jueves declaró ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y ratificó la relación entre Martinengo y el exfuncionario bonaerense. “Sáez formaba parte de la banda que me estuvo investigando a mí y a mi tío”, aseguró Bruera a este medio.

-“Buen día, Alex. Hoy a las 4 te voy a ver. Viene Susana conmigo, y si no tenés drama me acompaña el muchacho de las cooperativas de Rojas, que me gustaría que lo conozcas”, se lee en un mensaje que le envió Leandro Araque al Campbell el 7 de mayo de 2018, lo que evidencia que la relación se mantuvo en el tiempo. Y que las operaciones son previas al 2018. "Susana" es Martinengo.

-Cuatro días después, el 11 de mayo, Araque le volvió a escribir al entonces funcionario de Vidal. “Hola Alex! Tengo algo puramente político para comentarte, de interés para la cúpula del partido. X ahí me podés dar una mano y aparte te sirve a vos. Te voy a ver a cualquier lado, cuando vos me digas, y a la hora que quieras”. “Ok dame unos días coordina con Erika”, le respondió Campbell al minuto. El 15 de mayo, es decir, cuatro días más tarde, Araque ingresaba a la Casa Rosada para encontrarse con Susana Martinengo.

Desde el entorno de Vidal aseguran desconocer esta relación. Campbell es tan cercano a la exgobernadora que se sospecha que fue quien en los últimos días la contagió de coronavirus.