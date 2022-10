Máximo apuntó contra Macri por sus dichos sobre Aerolíneas: "No hizo nada"

El diputado del FDT acusó al expresidente de no utilizar la plata de la deuda con el Fondo para invertir en la Argentina. "No permiten dar un debate serio", dijo.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, apuntó nuevamente contra el expresidente Mauricio Macri por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticó sus últimas palabras sobre privatizar Aerolíneas Argentinas. "Con la plata que le dio al FMI podría haber construido cuatro sistemas de transporte ferroviarios modernos, uno encima del otro, y no hizo nada", disparó.

Cabe recordar que, en la presentación de su libro "Para qué", realizada en el predio de La Rural, el dirigente de Cambiemos apuntó contra la aerolínea de bandera y aseguró que, tras el final de su gobierno, la mayor parte del pueblo argentino opina que no debe ser financiada por el Estado. "Con esa plata podemos hacer tantas obras y cloacas, rutas todos los años... 10 mil millones de dólares va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas, tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo, serían millones de puestos de trabajo. ¿Dónde mierda está la prioridad?", dijo eufórico.

Frente a esto, durante el VI Encuentro Federal de Derechos Humanos, realizado en la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), Máximo Kirchner apuntó contra Macri: "Debería llamar poderosamente la atención que él tuvo esos famosos 44 mil millones de dólares que tomó prestado. Pudo haber empezado, pudo haber hecho no el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo, podría haber hecho cuatro, uno arriba del otro, y no hizo nada", señaló.

En la misma línea, el diputado nacional advirtió: "La verdad que lo que uno entra ahí a pensar, a preguntar compañeros y compañeras, es por qué penetra ese tipo de cosas en nuestra sociedad, cómo es que calan. Porque no nos permiten dar un debate en serio".

Por otro lado, el dirigente del FdT también se refirió al debate presidencial de Brasil entre Lula y Bolsonaro, en la previa al balotaje del domingo. "La agresividad de Bolsonaro sobre la figura de Lula, la desfachatez a la hora de hablar, de no poder discutir un proyecto de país, y basarse todo en agresiones personales, en sentidos comunes", observó tras contar que vio en vivo el debate.

En el acto también dijeron presente el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; Taty Almeida y Lita Boitano de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Biró también respondió a Macri por Aerolíneas

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, se refirió a las desafortunadas declaraciones del expresidente Mauricio Macri en relación a Aerolíneas Argentinas y a su persona, donde también lo acusó de agraviar su nombre y honor. "Nos vamos a sacar de encima a Biró y a todos sus comportamiento mafiosos, con la plata que nos roba, y vamos a volar, va a estar lleno de aviones para volar", aseguró el ex mandatario.

"Lo que más me hace ruido, siendo quien es, con la impunidad mediática y judicial que asusta, que alguien no tenga igualdad ante la ley y tenga esa protección, es que diga directamente 'nos vamos a sacar de encima a este tipo'", apuntó en diálogo con El Destape Radio.

En esa línea, se preguntó: "¿Qué significa? ¿Cómo te sacarías de encima a un dirigente sindical que el único que lo puede sacar de su puesto son las personas que lo pusieron, es decir lo afiliados que votan en elecciones democráticas? ¿Va intervenir el sindicato? ¿Va a poner una oposición en el sindicato para quebrarlo o va a hacer una operación de prensa con armado de causa para meterme en cana?".