Los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi debatieron sobre el mapa político actual, el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, y los desafíos que enfrenta el Gobierno de cara a una eventual reelección de Javier Milei.

Sobre el nivel de aprobación actual del mandatario, Rossi señaló que "hoy el presidente Milei está en 62%". Feinmann retomó el dato y lo relativizó, aunque sin bajarlo del umbral: "Poneles 60, 61, 62, 59... pero ponelo ahí".

Pese al nivel de imagen que le reconocieron al Presidente, Rossi fue categórico respecto de la actitud que debería adoptar el Gobierno en el corto plazo. "Por eso digo, ojo el gobierno. No es momento ni para agrandarse, ni para ponerse soberbio... van a tener que pensar un poquitito más en la gente", planteó.

Feinmann coincidió con ese diagnóstico y trazó una distinción central para pensar la gestión libertaria hacia adelante: "Entre la empatía y el populismo hay una gran distancia. Tener empatía no necesariamente significa ser populista". Rossi complementó esa idea con una síntesis: "Entre no hacer nada y hacer populismo, algo en el medio tiene que haber".

Los escenarios para una eventual reelección

El debate se trasladó luego a las chances electorales del oficialismo a futuro. Rossi trazó un escenario relativamente favorable para Milei, aun con una gestión de resultados moderados: "Si el gobierno hace las cosas medianamente bien —no te digo un 7, un 8 o un 10, con un 4 raspando— yo creo que el gobierno hoy tiene todas las chances de reelegir. No en primera, sí en segunda".

Sin embargo, el periodista puso una condición central a ese pronóstico: la ausencia de una oferta opositora renovada. "Sí y solo sí hay alguien del 'tren fantasma' enfrente", aclaró, y dejó planteada una duda de fondo sobre el futuro del tablero político: "Me queda la duda si puede reelegir si no hay otro candidato que tenga otra cabeza".

Una oposición sin nombres consolidados

Feinmann, por su parte, coincidió en que el escenario opositor todavía no presenta alternativas con peso propio. "Hoy no hay nadie medido seriamente", sostuvo, y agregó una lectura sobre los tiempos que maneja la política actual: "Hoy una campaña es de seis meses, por eso estamos lejos todavía", concluyó.