Victoria Tolosa Paz: "Hay acuerdo o el escenario es catastrófico"

La diputada nacional habló con El Destape Radio sobre el proyecto que se votará en el Congreso en las próximas horas.

La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se refirió al dictamen en comisión que obtuvo el acuerdo con el FMI y manifestó la importancia de obtener media sanción en la votación que se iniciará esta tarde en la Cámara de Diputados.

En diálogo con El Destape Radio, la legisladora señaló que desde el oficialismo “tenemos la satisfacción de conseguir lo que estamos buscando" aunque "no es para festejar porque siempre lo dijimos”, pero sí para reconocer el trabajo del Gobierno para ponerse de acuerdo con la oposición para que se firme dictamen.

Tolosa Paz marcó que de esta situación "se sale con un acuerdo" y que "no llegar a este punto iba a ser mucho peor". "O hay acuerdo o todo el escenario es catastrófico", admitió y agregó: "Es acuerdo o default y más pobreza".

Asimismo, explicó que "esto no es ni más ni menos que un refinanciamiento de la deuda que tomó Mauricio Macri” y reafirmó que desde la gestión de Alberto Fernández "no tomamos un solo dólar de deuda porque no lo queremos y porque entendemos que el camino de la salida de la Argentina es liberándonos de la deuda con un organismo como el Fondo Monetario Internacional”.

“Si no se acuerda, Argentina se cae del mundo y se pierde el financiamiento internacional”, señaló la diputada nacional y dijo que "somos sumamente responsables" por lo que "no podemos entrar en mora y que el pueblo argentino se arregle como pueda”.

Sobre la interna en el Frente de Todos, Tolosa Paz señaló que “no hay ninguna posibilidad que se rompa el Frente de Todos": "Quienes piensan que el Frente de Todos se va a romper, no conocen la responsabilidad que tenemos quienes lo integramos. De Pedro, Raverta y Volnovich son parte de la fuerza política de Máximo Kirchner e integran el Ejecutivo porque hay acuerdo con el Gobierno. Hay que seguir buscando los consensos para gobernar”.

Además, marcó que quienes manifiestan su disconformidad con el acuerdo con el FMI dentro del FDT, acuerdan con el Presidente "pero no se fueron de nuestro Gobierno, son parte fundante y vamos a seguir trabajando" juntos.

Por último, al referirse al aumento de los precios, Tolosa Paz declaró que “la inflación sigue siendo nuestra principal preocupación y en un contexto geopolítico que no ayuda". En este sentido, sostuvo: "No se puede castigar al pueblo argentino con un proceso inflacionario”.