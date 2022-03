Acuerdo con el FMI: Ritondo lamentó la ausencia de cuatro diputados del PRO en la votación

El presidente de la bancada de diputados del PRO se refirió Fernando Iglesias, Martín Maquieyra Francisco Sánchez y Héctor Stefani. "No me gusta que ningún diputado no acate una decisión que toma el bloque", afirmó.

11 de marzo, 2022 | 22.12

El presidente del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, lamentó hoy las ausencias de cuatro integrantes de esa bancada durante la votación de anoche en la que el cuerpo legislativo dio aval acuerdo con el FMI. Consideró que esos legisladores "desoyeron" lo resuelto por ese espacio, que acompañó la iniciativa presentada por el Ejecutivo. "Por supuesto que no me gusta que ningún diputado no acate una decisión que toma el bloque", señaló el exfuncionario bonaerense en referencia a las ausencias del porteño Fernando Iglesias; del pampeano Martín Maquieyra, del neuquino Francisco Sánchez y del fueguino Héctor Stefani. "Cuando las fuerzas políticas se organizan, uno tiene que entender que la opinión mayoritaria es la opinión que se impone en la fuerza política. Se debate internamente y después hacia afuera somos todos parte de un mismo equipo", señaló Ritondo en declaraciones a Radio 10. El legislador afirmó que "hubo un debate largo, extenso, importante" y que el PRO tomó "desde el primer día" la posición de que "había que evitar el default". Y remarcó: "Creo en los consensos, en el dialogo, en la construcción política que pueda transformar a la Argentina. No creo en el aislamiento, soy parte del debate político", remarcó. Por otro lado, se mostró muy crítico del ministro de Economía, Martín Guzmán. "El plan económico que presentó Martin Guzmán hace agua por todos lados", aseguró en referencia al programa que acompañaba el acuerdo de Facilidades Extendidas que fue corrido de la redacción final de la ley. "Yo si fuera Alberto Fernández le pediría la renuncia a Martín Guzmán", lanzó. Con información de Télam