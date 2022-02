Moreau adelantó que van a discutir el acuerdo con el FMI en el Congreso

El diputado enfatizó que espera que, tras la discusión del acuerdo con el FMI, el Gobierno nacional "tenga en cuenta los llamados de atención para remover algunas cuestiones del memorándum definitivo".

El diputado nacional Leopoldo Moreau se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el Gobierno para pagar la deuda tomada en la gestión de Mauricio Macri en medio de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del Frente de Todos en Diputados y adelantó que el bloque va a discutir la letra chica del acuerdo con el FMI.

"Durante dos años se discutió el acuerdo con el FMI pero hubo dos miradas, la del ministro de Economía, que es la que terminó imponiendo, y la de algunos sectores del Frente de Todos", apuntó el también la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso en Radio 10. En este marco, fue consultado sobre si parte del bloque no iba a acompañar el acuerdo y dejó en claro que lo que van a hacer es discutirlo. "Para eso va al Congreso, para discutir. Decidimos que vaya al Congreso para discutir", enfatizó.

"Ojalá que esos llamados de atención sirvan para que algunas cuestiones se remuevan"

En este sentido, se refirió a si existe la posibilidad tras la discusión de que puede cambiar algunos planos del acuerdo y aclaró que "lo que vamos a hacer es a llamar la atención sobre los peligros y riesgos que tiene el acuerdo". "Ojalá que esos llamados de atención sirvan para que cuando se firmen los memorándum de entendimiento definitivos del acuerdo algunas cuestiones se remuevan", enfatizó. "Sino estaremos en una situación compleja", alertó.

Es que, según el diputado se deberían haber suspendido los pagos al Fondo y exponer la deuda la Corte Internacional de Justicia de La Haya para determinar si fue legítima o no. "Una negociación así iba a tener un final distinto", aseguró. "Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación, y eso es lo que no ha impuesto un acuerdo que está lleno de peligros", enfatizó.

La renuncia de Máximo

El ahora ex presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja Máximo Kirchner indicó que la decisión de su renuncia "nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI".

En un largo escrito, sostuvo que permanecerá dentro del bloque para "facilitar la tarea del Presidente y su entorno", pero aseguró que es "mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023".