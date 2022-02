JxC limó asperezas en torno a las diferencias frente al acuerdo con el FMI

Tras una extensa reunión en Olivos, los integrantes de la mesa nacional del espacio opositor buscaron llegar a una postura en común y advirtieron que no aceptarán que el acuerdo incluya subas de impuestos.

Las principales figuras de Juntos por el Cambio se reunieron en la localidad bonaerense de Olivos, en el marco de la mesa nacional de ese espacio, y buscaron bajar tensiones entre diferentes sectores dentro de la coalición. Además, debatieron en torno a unificar posturas ante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre este punto, de manera unificada, sostuvieron que el país "debe honrar sus deudas" y como condición para acompañar el proyecto del Ejecutivo advirtieron: "No vamos a avalar de ninguna manera el aumento de impuestos".

Del encuentro participaron el ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el titular de Peronistas Republicanos, Miguel Ángel Pichetto; y el jefe del interbloque de senadores de JxC, Alfredo Cornejo; entre otros.

Tras la reunión, Bullrich, Ferraro, Morales y Pichetto contaron ante la prensa detalles de lo debatido y acordado. "Hemos dado un paso institucional histórico en lo que fue Cambiemos y Juntos por el Cambio. Hemos creado una mesa federal compuesta por todos los partidos políticos que están en el bloque de Juntos por el Cambio. Hemos trabajado la dimensión programática y las fundaciones trabajarán a destajo para el programa de Juntos por el Cambio, que será la guía de nuestra propuesta" en 2023, resaltó Bullrich.

También, aseguró que se analizó la "dimensión legislativa y se ha constituido un equipo de coordinación inter cámaras para que trabajen en conjunto y que todos los diputados y senadores trabajen sobre los temas más importantes".

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri dijo que se ha ratificado lo dicho otras veces: "Vemos como positivo el principio de entendimiento. Sostenemos lo que hemos dicho, no al default y que Argentina tiene que honrar las deudas". En este sentido, apuntó contra el Frente de Todos al sostener que "es una gran irresponsabilidad del oficialismo de no presentar la unidad ante un tema de importancia que tiene esto". Bullrich, entre otras cosas, también indicó que "Juntos por el Cambio no va a empujar a Argentina al default".

Al momento de tomar la palabra, Ferraro contó: "Fue una muy buena reunión, donde hablamos de la importancia de la unidad y la coherencia, de trabajar seriamente en el acuerdo y la coherencia programática de cara a 2023, sin adelantar ningún tipo de escenario". Tras resaltar que estaban "muy satisfechos" por el encuentro, señaló que pudieron "cumplir cabalmente todos los objetivos y los tres bloques" de ideas que se abordaron durante más de cinco horas de reunión.

Más temprano, este jueves, Rodríguez Larreta reiteró que "hasta que no conozca la letra chica no se puede opinar" sobre el acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional hace dos semanas.



"En la reunión de hoy, entre muchos temas, está la cuestión del acuerdo con el FMI, pero vamos a hablar también de la situación nacional, el armado de Juntos por el Cambio, y la consolidación de nuestra fuerza política, donde está muy consolidada la unidad. Hasta que no tengamos detalles, la información del acuerdo, no podemos opinar", señaló a primera hora de la mañana Larreta al referirse al encuentro