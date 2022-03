El Gobierno confía en que el jueves será aprobado el acuerdo con el FMI

Luego de la exposición del ministro Martín Guzmán y demás funcionarios nacionales en comisión, en el Gobierno confiaban en contar con el respaldo de la bancada de Juntos por el Cambio y unos 20 senadores del Frente de Todos. Otros 15, referenciados en el kirchnerismo, votarán en contra.

Al término de la exposición del jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y del resto de los funcionarios en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, confirmó el cronograma que incluye la votación del dictamen este martes y la aprobación definitiva del acuerdo en sesión el próximo jueves. Para que todo siga según lo planeado, Guzmán debió hacer una expresa mención a que el Gobierno no evaluaba un aumento de las retenciones a los granos, declaración que replicó en la Casa Rosada la portavoz Gabriela Cerruti. Así las cosas, el Ejecutivo contabilizaba para el jueves los 33 votos de la bancada de Juntos por el Cambio y 20 del bloque del Frente de Todos, que tendrá al menos unos 15 de votos negativos, reproduciendo la división de la semana pasada en Diputados.

La primera intervención de un senador opositor incluyó una pregunta sobre la suba de las retenciones, algo que se veía venir. La llamativa decisión del Ministerio de Agricultura de cerrar el domingo el registro de exportaciones de harina y aceite de soja sirvió de alerta para los legisladores de Juntos por el Cambio. Por un lado, porque ellos declararon que no avalarían una suba de impuestos. Por el otro, por la estrategia de incondicional respaldo a las patronales agropecuarias que adoptaron como política. Una suba de las retenciones -avisaron desde el macrismo- condicionaba su apoyo al acuerdo en el Senado.

Guzmán aclaró que el acuerdo no contemplaba ninguna pauta respecto a los impuestos sino que se trata de una serie de metas que el país debe alcanzar en base a las políticas que el Gobierno resuelva. Luego, especificó que el explosivo aumento de las commodities generado por la guerra en Ucrania "está presente en Argentina" y que debían tomarse algunas decisiones que evitaran un shock a la capacidad de compra de los argentinos. Pero aclaró que en el menú de opciones no figuraba la suba de derechos de exportación al trigo, el maíz, el girasol y el poroto de soja. Es decir, no descartó subas, pero no serán a los granos. La respuesta calmó la ansiedad macrista.

Había expectativa acerca de cómo reaccionaría el ministro de Economía a los cambios al proyecto original que se dieron luego de su paso del lunes pasado en Diputados. Para conseguir el voto de Juntos por el Cambio fue necesario quitarle el artículo que expresaba el respaldo a programa acordado con el staff del Fondo, pese a que Guzmán había sostenido que eso era imposible. Siempre diplomático, el ministro valoró el debate en la Cámara baja. "Enriqueció al proyecto de ley y sienta condiciones que le permiten a la Argentina dar un paso adelante en construir mayor estabilidad. Es un articulado que consideramos es un paso adelante para la Argentina”, remarcó.

Apoyos y rechazos

Luego de la aclaración oficial sobre las retenciones, anoche se daba por descontado que se mantenía el respaldo del bloque de Juntos por el Cambio. El panorama en la bancada del Frente de Todos aparecía, de nuevo, dividido. Temprano hubo una reunión de bloque en el que se especificó que se daría libertad de acción para que cada uno vote según le parezca. Internamente, contabilizaban una mayoría de 20 votos positivos, de los senadores que responden políticamente a los gobernadores del PJ y aliados. "No es nada lindo, pero es algo necesario", avisó el misionero Maurice Closs sobre el entendimiento con el Fondo. “Nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar al presidente de la Nación, como Frente de Todos y como argentinos”, sostuvo el entrerriano Edgardo Kueider en diálogo con El Destape Radio.

Diferente era el sector referenciado en la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora. Por ejemplo, Oscar Parrilli permaneció en Neuquén y avisó que volvería para la sesión del jueves. En cambio, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde estuvieron escuchando a Guzmán, pero no intervinieron en la discusión. Cristina, en tanto, se quedó en su despacho donde recibió a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto al titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Adolfo Rodríguez Saá, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Wado aseguró a la salida que sólo había conversado con la vicepresidenta sobre la visita de Colau. Tal vez no fue el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien también pasó por el despacho de la vicepresidenta. El gobernador, quien tiene una mirada crítica sobre el acuerdo, es una de las voces que más escucha la vicepresidenta sobre cuestiones económicas. A diferencia de lo ocurrido en Diputados, se rumoreaba, el sector rebelde expondría en la sesión del jueves sus razones para rechazar el acuerdo. Se terminará de definir en una última reunión de bloque el jueves antes de la reunión.

Respecto a cuáles serían esos argumentos, allegados al bloque aconsejaban repasar la carta enviada por los senadores del Frente de Todos a la titular del FMI. Kristalina Georgieva, en noviembre de 2020. En ese texto, dividido en 33 puntos, se hacía un repaso sobre el inusual e irregular préstamo otorgado a Mauricio Macri y concluía: "Por todo lo antedicho y ante las nuevas negociaciones iniciadas por nuestro gobierno del presidente Alberto Fernández, solicitamos se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años y, en cuanto a la refinanciación de la deuda proponemos: a) reconsideración de los intereses; b) período de espera para comenzar los pagos anuales a partir del año 2025; y c) plazo de amortización en varias décadas, de modo tal que las erogaciones anuales no tornen insustentable la refinanciación de la deuda e impacten negativamente en la economía argentina y en la vida de su sociedad." Podría decirse que se cumplió el punto b -los pagos iniciarán en 2026-, pero no se redujeron los intereses ni se estiraron los plazos más allá de los diez años.

En su mensaje de cierre, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, se mostró confiado en que el acuerdo será aprobado. “Va a tener una respuesta favorable por lo que estoy viendo, vamos a trabajar para llegar a buen término con esto”, aseguró, adelantando que estarían votando el jueves próximo, con tiempo suficiente para que el país no caiga en un incumplimiento respecto al pago que debe realizar el lunes y martes que viene.