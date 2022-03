Acuerdo con el FMI: en línea con el macrismo, el interbloque de Randazzo rechaza el proyecto

El Interbloque Federal se opuso a acompañar el acuerdo en Diputados porque está en contra del programa económico que diseñó el Gobierno con el FMI.

El Interbloque Federal salió a marcar su postura en medio del debate que se da en el Congreso por el proyecto que el Gobierno quiere aprobar en base al memorándum que cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, los legisladores anticiparon que no están conformes con el artículo 2 del proyecto, que contiene el plan económico del Gobierno, en línea con el rechazo de Juntos por el Cambio. El interbloque está integrado por Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Alejandro "Topo" Rodríguez, socialistas y los cordobeses de Juan Schiaretti.

“No vamos a apoyar ningún proyecto que implique un ajuste que atenta contra el bolsillo de los trabajadores y del sector productivo”, afirmó Randazzo para justificar la postura de los ocho legisladores del interbloque. Asimismo, sumó: “Tenemos una posición común respecto al proyecto que envió el Gobierno Nacional hace 4 días y hoy presentamos nuestra propuesta concreta por escrito”.

Sobre esa iniciativa, según supo El Destape, se trata de un único artículo en el que el Congreso "aprueba" el acuerdo para la refinanciación de los 44.500 millones de dólares de deuda con el FMI que tomó Argentina bajo la gestión de Macri. A diferencia de la propuesta del Gobierno, ese artículo es muy similar solo que cambia la palabra "programa" por la de "acuerdo" de facilidades extendidas.



"El proyecto que envió el Gobierno nacional no sirve. Ese proyecto no colabora a encontrar los apoyos que el Congreso necesita para que Argentina no entre en default", afirmó Rodríguez, el presidente del bloque Identidad Bonaerense y clave porque también tiene voto en la comisión de Presupuesto y Hacienda. En ese sentido, señaló: "No hay ningún proyecto que conozcamos. No exijo ningún proyecto de nadie. Nosotros tenemos nuestra propuesta y vamos a ponerla a disposición del Congreso".

Esa propuesta del espacio pide aprobar el "Acuerdo de Facilidades Extendidas solicitado por el Gobierno al Fondo Monetario Internacional con fecha 4 de marzo de 2022, a efecto de refinanciar la deuda existente entre la Argentina y el FMI correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en el año 2018″.

Al respecto, el Interbloque Federal cuestionó que el texto en discusión en Diputados fue redactado "pensando en la necesidad de un relato político del Gobierno". "Somos parte del FMI, pagamos una membresía para formar parte, ni siquiera Néstor Kirchner, que era muy inteligente, dejó de pagar la membresía cuando pagó la deuda", se quejó Graciela Camaño.

Randazzo, a su turno, agregó: "Nos quieren hacer cómplices del programa económico del que no estamos de acuerdo. Incluye, entre otras cosas, aumentos de impuestos y de tarifas. No los vamos a avalar sin una previa discusión".

El Interbloque Federal está compuesto, además de Rodríguez, Randazzo y Camaño, por Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, por Córdoba Federal; y Enrique Estévez y Mónica Fein, del bloque Socialista.