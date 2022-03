Atentado a la Embajada de Israel: nuevo pedido de justicia y condena a los culpables

El acto contó con la participación de ministros del gobierno de Alberto Fernández. También estuvieron el viceprimer ministro de Israel y ministro de Justicia, Gideon Saar, y la embajadora israelí en Argentina, Galit Ronen.

La ceremonia por el 30° aniversario del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires reunió a funcionarios argentinos e israelíes en un renovado reclamo de justicia y "condena a los culpables". El gobierno también aprovechó el acto para pedir al Poder Judicial que avance en la investigación que está en manos de la Corte Suprema.

"Es la Justicia la que debe investigar y encontrar a los culpables de este atentado y del de la AMIA, y es el poder político del estado el que tiene que garantizar todo el apoyo posible para encontrar y castigar a los responsables", afirmó Martín Soria, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. El acto fue en la plaza seca de Arroyo al 900, lugar donde funcionaba la delegación diplomática israelí, y contó con la participación del viceprimer ministro de Israel y ministro de Justicia, Gideon Saar, y la Embajadora en la Argentina, Galit Ronen.

Soria destacó que “el Estado argentino y el Estado de Israel saben bien que la memoria debe ir siempre acompañada de la verdad y de la justicia. Lamentablemente, no podemos decir que se haya conseguido la verdad, y mucho menos que se haya hecho justicia para las víctimas del atentado a la Embajada de Israel”. En ese sentido, señaló que “así como las víctimas, sus familiares y los sobrevivientes tienen derecho a que se haga justicia, también toda la sociedad tiene derecho a saber qué sucedió”.

Al acto también asistieron el canciller Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Miri Ben Zeev Koren, en representación de los familiares de las 29 víctimas y cientos de sobrevivientes.

El discurso de Soria apuntó en gran parte a la ineficiencia del Poder Judicial en desarrollar la investigación y, en ese sentido, denunció: "Es el Poder Judicial, es la Justicia la que debe investigar y encontrar a los culpables (...) después de 30 años no hay palabras, no hay discursos, no hay promesas que alcancen". Además señaló que es "el poder político del estado el que tiene que garantizar todo el apoyo posible para encontrar y castigar a los responsables". Asimismo, destacó la medida de Alberto Fernández que implicó reactivar la Unidad Especial de colaboración con la investigación del atentado a la sede de la AMIA. Esta unidad fue creada en el 2000, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, y tiene como tarea dar apoyo a la fiscalía a cargo de la investigación pero fue "desmantelada" en 2018 por decisión del gobierno de Cambiemos.

La embajadora de Israel en Argentina señaló, por su parte, que “este atentado tiene nombre y apellido. Su nombre es Hezbollah y su apellido es Irán" y expresó: "Hoy es un día muy triste, un día duro para los familiares de las víctimas y para los sobrevivientes. Es un día difícil para el Estado de Israel y para la Argentina. Un día muy emocionante para mí. La única cosa que me separa de ustedes y de los escombros son 30 años".