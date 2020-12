Los insólitos argumentos de los senadores "pro vida" para oponerse al aborto

La Cámara de Senadores define el proyecto de aborto legal en el Congreso de la Nación. Durante el debate, algunos representantes lanzaron acusaciones y argumentos ilógicos y disparatados para oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo.

Uno por uno: los argumentos más insólitos de los senadores "pro vida"

Un senador comparó a las mujeres con cerdos

El senador por la Provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, arrancó su argumento diciendo que "en el año 1315 se produjo una sequía en Europa y tuvo un impacto en Inglaterra donde reinaba Eduardo II. Le comentó cuál era el problema, la mitad de la cosecha, la mitad de los cerdos y con el trigo existente se iba a poder hacer la mitad del pan para la población", luego en su recorrida fue mucho más profundo.

Mera añadió: "Su asesor, Smith, había pensado una solución, había que matar a la mitad de los cerdos para que no pasen hambre y la mitad de la población para que tampoco haya pestes ni hambre. Entonces, Eduardo II le preguntó si él se animaba a ser el primero, pero Smith cayó en su propio plan porque no respondió. Y no había plan B. Yo siento que 700 años después no tenemos plan B".