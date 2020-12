El diputado del Frente de Todos de Jujuy Julio Ferreyra, había decidido acompañar el proyecto de aborto legal en el debate, pero las presiones y las intimidaciones escalaron a un punto que hizo que el legislador retrocediera en su voto y decidiera abstenerse.

Cuando tomó la palabra, el dirigente peronista jujeño reveló: "No es un buen día para mí. Parece que no todos entienden lo que significa la palabra democracia. Pido disculpas. Me hubiera gustado votar libre de presiones".

Acto seguido, detalló que las amenazas llegaron hasta su hija: "Estoy recibiendo todo tipo de amenaza, en lo personal no me preocupa, pero han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy". "Lamentablemente no me arrepiento lo que dije, esta mañana dije que no se podía ser demasiado duro a pesar de estar a favor de la vida con aquellas mujeres que por diversas circunstancias, se ven obligadas a tener que recurrir a un aborto", explicó el legislador.

"Hablé de aquellas mujeres que tienen hijos, que tienen un marido borracho, que las embarazan y no les queda mucha alternativa y recurren a un aborto", se explayó y argumentó: "El derecho a la vida no lo podemos negar, la semana que nos la pasamos hablando con personas idóneas, hablaban abogados a favor y en contra de la Ley, especialistas de todo tipo, es un tema que las controversias no se pueden evitar, hay problemas culturales, religiosos y si no somos capaces de respetar al otro, siempre quedan resquemores".

Asimismo, el legislador apuntó contra las presiones que recibió por parte de la conductora Viviana Canosa, acérrima anti-derecho: "Una periodista cotizada, cuando hablé a favor de esa mujer que se ve obligada a recurrir a un aborto, no tuvo mejor idea de decir que vendí mi voto para votar favor de la ley". "No se si la señora vendió algo de ella por plata, a mi en la vida no me pudieron comprar", disparó. "No tenia ningún derecho en decir que había comprado el voto, por esa razón, no actúo libremente y a la hora de votar me voy abstener", se sinceró.

Presiones de Canosa y Granata

En las redes sociales, Canosa publicó un video escrachando al diputado que habló sobre la legalización del aborto y escribió: "Ahora estaría por ser #Pro$ Voy a ir casa por casa diputado.. a la suya también.. den explicaciones. No se vendan por Dios. tengan dignidad!!", disparó en su cuenta de Twitter la periodista y sentenció: "Ud esta a favor de la billetera".

En la misma línea, la diputada provincial Amalia Granata se sumó a los escraches virtuales y a los aprietes a diputados que iban a acompañar la ley IVE y en sus redes posteó: "Estos son los diputados que entraron por una lista celeste prometiéndole a la gente defender la vida y hoy VENDIERON su dignidad". Junto a ese mensaje, escribió los nombres de los legisladores.