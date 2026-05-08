A pesar de la orden judicial, el Gobierno de Zdero no entrega medicamentos a un niño con parálisis cerebral

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), la obra social de Chaco, continúa sin entregar medicamentos esenciales a un niño de 11 años con parálisis cerebral, pese a que existe una orden judicial vigente y multas económicas diarias por incumplimiento. El caso expone el deterioro sostenido del sistema sanitario provincial desde la asunción del gobernador Leandro Zdero.

La situación involucra a un niño diagnosticado con parálisis cerebral infantil, epilepsia y síndromes epilépticos generalizados, quien necesita medicación anticonvulsivante permanente para controlar convulsiones diarias. Además, depende de una silla de ruedas y de dispositivos médicos como traqueostomía y gastrostomía para sobrevivir. En este marco, el pasado 10 de abril, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, Emiliano José Lestani, ordenó mediante una medida cautelar innovativa que el InSSSeP garantizara de manera urgente la provisión de medicamentos esenciales para el tratamiento del menor.

Sin embargo, según denunció el abogado patrocinante Ignacio Sinkovich, el organismo fue notificado formalmente el 14 de abril y aun así no cumplió con la totalidad de la entrega de medicamentos a día de hoy.

Entre los fármacos exigidos por la resolución judicial figuran Clobazam, Topiramato, Levetiracetam y Cannabidiol, además de otras prestaciones médicas necesarias para sostener el tratamiento integral del niño. La medida también prohibió expresamente que la obra social modificara o interrumpiera las prestaciones hasta que exista una sentencia definitiva dentro de la acción de amparo presentada por la familia.

La obra social reconoció que existen fármacos pendientes y argumentó haber realizado pedidos a proveedores, aunque no aportó documentación que acreditara la compra de los remedios faltantes desde marzo, según consta en la presentación judicial.

El faltante incluye medicación correspondiente a la segunda mitad de marzo y a todo el mes de abril. Según detalló la familia, el costo de los medicamentos adeudados oscila entre 2 y 3 millones de pesos, una suma imposible de afrontar con recursos propios.

Frente al incumplimiento, la Justicia decidió endurecer las medidas contra el organismo provincial. El 29 de abril, el juzgado intimó nuevamente al InSSSeP y estableció multas diarias de $200.000 por cada jornada de demora, bajo el régimen de astreintes previsto en el Código Procesal Civil y Comercial chaqueño.

El abogado de la familia había solicitado inicialmente sanciones de $500.000 diarios ante la gravedad del cuadro y el incumplimiento persistente de la cautelar. “El tratamiento se realiza de manera irregular”, advirtió Sinkovich en su presentación judicial, donde alertó sobre los riesgos que implica la interrupción parcial de la medicación en un paciente con epilepsia severa.

30 cajas de medicamentos vitales

En 2017, el niño sufrió un status convulsivo grave, que motivó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y requirió asistencia respiratoria mecánica e inducción a un coma farmacológico para controlar las convulsiones. Como consecuencia, el niño presenta en la actualidad secuelas neurológicas severas, consistentes con la imposibilidad de hablar y moverse por sus propios medios, y debe utilizar una traqueostomía porque sufre una dificultad respiratoria alta. Además, se alimenta exclusivamente mediante botón gástrico debido a trastornos deglutorios.

Frente a su delicado cuadro de salud, el menor requiere la provisión continua e ininterrumpida de medicación específica, la cual no está siendo suministrada en tiempo y forma por la obra social demandada, colocándolo en grave riesgo de vida: los padres indicaron que un pedido realizado en febrero fue entregado recién en marzo, mientras que las solicitudes más recientes solo fueron cubiertas de manera parcial.

La resolución sostiene que dicha conducta omisiva por parte del INSSSEP "genera convulsiones recurrentes y compromete directamente la vida del menor", quien actualmente no cuenta con la totalidad de la medicación indicada y carece además de recursos económicos para adquirirla de manera particular.

El juez Lestani dispuso que el INSSSEP le deberá proveer a la familia de T.Z.V. una dotación de 30 cajas de medicamentos esenciales, entre ellos Clobazam, Topiramato, Levetiracetam y Cannabidiol. Además, el tribunal ordenó a la obra social abstenerse de interrumpir o modificar las prestaciones médicas, garantizando la continuidad del tratamiento hasta que se dicte una sentencia definitiva en la acción de amparo.