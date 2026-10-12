En 2027, el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias será en CABA: “Fuera Milei”

En el acto de cierre del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries realizado durante el fin de semana largo se presentó una única sede para alojar la próxima edición de 2027, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después del primer encuentro en 1987, el 40 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries vuelve al epicentro porteño “para sacar a Milei y a todos sus cómplices” en un año electoral clave.

{{{htmlAmp}}}

“Para mostrar la fuerza del movimiento feminista y transfeminista que seguimos y lo queremos cambiar todo”, expresaron en el acto de cierre.

Este lunes 12 de octubre terminó el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries que comenzó el 10 de octubre y se extendió hasta este lunes con actividades, talleres, marchas y actos en la capital de Córdoba. En este marco, por decisión unánime, las encuentreras eligieron a la Ciudad de Buenos Aires como sede del próximo Encuentro.





A pesar de la lluvia, una multitud participó de la votación para definir el lugar de la edición 40 de uno de los eventos más importantes. Con el objetivo de fortalecer la organización y profundizar la lucha contra las políticas del gobierno de Milei, el transfeminismo se prepara para llevar el Encuentro al centro del poder político en un año clave.

Un encuentro masivo de mujeres y disidencias en Córdoba

El 39° Encuentro Plurinacional en Córdoba se convirtió en una demostración de fuerza y masividad del movimiento feminista y transfeminista, y recuperó el carácter de “tsunami político” que lo distingue. Tras los años de pandemia, la convocatoria volvió a desbordar talleres, plazas y calles, con caravanas llegadas desde todo el país y con una agenda que combinó memoria, denuncia y proyección.

En primer lugar, la apertura frente al Museo El Buen Pastor recordó la fuga de presas políticas en los ’70 y marcó el tono histórico del evento, con la presencia de pueblos originarios y afrodescendientes que reforzaron la dimensión plurinacional. A lo largo de tres días, se realizaron 99 talleres que abordaron desde soberanía alimentaria hasta extranjerización de la tierra, y muchos debieron multiplicarse por la cantidad de participantes, lo que evidenció la vigencia del Encuentro como laboratorio político y espacio de escucha colectiva.

En paralelo, las marchas ocuparon el centro de Córdoba con consignas contra travesticidios y transfemicidios, recordando a víctimas como Diana Sacayán y Tehuel de la Torre, y sumando un “kufiyazo” en solidaridad con Palestina. Las plazas temáticas también fueron escenario de denuncias: en Plaza Colón se debatió sobre endeudamiento y en Plaza Independencia se visibilizó la criminalización de mujeres por eventos obstétricos, con el caso de Paola Ortiz como emblema.

Asimismo, familiares de víctimas de femicidios como Araceli Fulles y Wanda Taddei participaron para reforzar la memoria de las luchas, mientras que las consignas políticas apuntaron directamente al gobierno de Javier Milei, reclamando la derogación del DNU 70/23 y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La frase que sintetizó el clima fue contundente: “Paciencia con el gobierno es lo único que falta, todo lo demás sobra”. Finalmente, el cierre propuso que el próximo Encuentro se realice en la Ciudad de Buenos Aires.