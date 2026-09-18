A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, incrementaron la recompensa

En el día en el que se cumplen 20 años de su segunda desaparición, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires incrementó este viernes la suma de la recompensa para quien aporte información importante sobre el paradero de Jorge Julio López, quien sobrevivió a dictadura militar, fue clave para la condena contra Miguel Etchecolatz y es buscado desde 2006.

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A través del Ministerio de Seguridad provincial, se resolvió elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quienes aporten información fehaciente que permita establecer el paradero de López, quien actualmente tendría 96 años.

La investigación por su desaparición tramita ante la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008) y está caratulada como "López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas".

López fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar argentina y sobrevivió al denominado "circuito Camps". Durante la reapertura de los procesos judiciales, brindó su testimonio en distintas oportunidades y fue una pieza fundamental para identificar al excomisario Etchecolatz como uno de sus torturadores y responsable de crímenes de lesa humanidad.

El 27 de octubre de 1976, López fue secuestrado por integrantes de las fuerzas militares y permaneció durante los años siguientes en distintos centros clandestinos que formaban parte del circuito represivo de La Plata. Finalmente, recuperó su libertad en 1979.

Cómo fue su caso

El 18 de septiembre de 2006, mientras se desarrollaban los alegatos y la lectura del veredicto que condenó a prisión perpetua a Etchecolatz, López desapareció. Había salido de su domicilio en la localidad de Los Hornos hacia los Tribunales de ciudad bonaerense de La Plata donde debía presenciar la audiencia por delitos, pero nunca llegó a destino.

En octubre de 2023, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la desaparición, al sellar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa con la familia del testigo clave en los juicios por delitos de lesa humanidad.