Motosierra a full: desde que asumió Milei, Nación dejó de transferirle más de $19 billones a la provincia de Buenos Aires

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, denunció que desde que asumió el gobierno libertario, dejaron de transferirle más de $19 billones entre deudas directas de giro de fondos, discontinuidad y/o y retraso de programas nacionales, y obras inconclusas a la provincia de Buenos Aires. En su habitual conferencia de prensa de los lunes en La Plata, el funcionario realizó un pormenorizado detalle de cada programa discontinuado y los fondos frenados.

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"Estos son los recursos que le faltan a la provincia de Buenos Aires desde que llegó Milei", dijo y agregó: "Para dar una magnitud, porque son montos grandísimos, el presupuesto anual de la provincia de González son $44 billones, y nos deben casi la mitad".

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Además, explicó las deudas directas y discontinuas en el ministerio de Economía son por la falta de transferencias de ANSES a la caja provincial ($2.778.968 millones); compensaciones del Consenso Fiscal 2017 FONID durante el período enero a mayo de 2024 ($1.298.808 millones); el Fondo de Fortalecimiento (FOFOFI) por $2.686.252 millones; y el Convenio de asistencia financiera de 2023 $76.180 millones.

En el Ministerio de Salud el recorte también se sintió. No enviaron los fondos para garantizar el cumplimiento de la ley sexual reproductiva y la IVE por $90.307 millones; el Programa Redes por $35.179 millones; la entrega de leche de fórmula para prematuros y recién nacidos por $21.489 millones; discontinuidad de los tratamientos contra la tuberculosis por $15.934 millones; el plan del CUCAIBA y los medicamentos post-transplante por $12.097 millones, y la entrega de botiquines del programa REMEDIAR por $32.891 millones.

En el Ministerio de Infraestructura se frenaron 180 obras que eran ejecutadas exclusivamente por el gobierno Nacional por un monto de $5.979.870 millones; se discontinuaron los convenios entre Nación y municipios para la realización de 75 obras por $943.040 millones; y los convenios entre Nación y Universidades Nacionales con sede en territorio bonaerense por 30 obras por $64.715 millones. El Ministerio de Hábitat sufrió recortes similares. El programa PROCREAR incluía 105 convenios para construir 6.578 casas en 28 distritos que se abandonaron por un valor de $1.705.649 millones; el programa CASA PROPIA + RECONSTRUIR, que implicaban 9.725 viviendas proyectadas en 52 municipios por $409.045 millones.

En la Dirección General de Cultura y Educación, convenios de infraestructura tripartitos (nación, provincia y municipios) se discontinuaron por un monto de $89.331 millones; se abandonaron 40 obras de programas nacionales por $58.087 millones y el FONID por $1.337.039 millones.

En tanto, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad no se giró una asistencia solicitada para para la compra de alimentos secos a comedores a comedores par el período enero de 2024 a julio de 2026, por $119.515 millones; y la asistencia por emergencia climática por $87.620 millones. En el ministerio de Producción se discontinuó el fortalecimiento de infraestructura portuaria por (FIPBA) por $21.177 millones.

Los últimos recortes fueron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Plan de Infraestructura Penitenciaria por $65.222 millones; en el Ministerio de Transporte, por el Fondo de Compensación de abril de 2024 a julio de 2026 por $108.590 millones; y en el Ministerio de Mujeres con el Programa Acompañar (período diciembre 2023-junio 2024) por $93.415 millones. Además otros programas discontinuados y transferencias directas frenadas por $342.175 millones.