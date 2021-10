Milagro Sala contra Morales: "Acá en Jujuy no cambió nada"

La líder de Tupac Amaru cruzó duramente al mandatario de la provincia en El Destape Radio.

La dirigente política y líder de la organización barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, cruzó fuertemente al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (Unión Cívica Radical) por cómo gestiona la provincia y también apuntó contra el Gobierno Nacional. "No estoy entregada pero sí me siento defraudada con la política nacional, desilusionada porque nosotros teníamos mucha expectativa. No solo como presos políticos sino porque pensábamos que el país iba a funcionar un poco mejor y que iban a tener atención con los que menos tienen", lanzó.

En diálogo con "Fuera de Contexto", por El Destape Radio, la dirigente contó: "Una encerrada pierde a la familia, pierde la militancia, estar en la calle continuamente. Veo cómo la provincia se endeuda, siguen robando, siguen corrompiendo, siguen habiendo muchísimos femicidios, hacen negocios con la pandemia... ". Y allí, cargó fuertemente contra el gobernador de la provincia: En estos días se le aumentó la coparticipación a Jujuy pero no entendemos por qué. Lo que le están otorgando a Morales son préstamos internacionales que pidió a distintos bancos; pidió cuatro para hacer ferrocarriles, un tren bala hasta Cusco, para mejorar las empresas mineras del Estado y también para hacer obras. Esa plata desapareció y nadie le pidió rendición de cuentas".

Sobre esto, Sala dio detalles de cómo se maneja uno de los hombres importantes de la UCR y la Oposición: "Acá nadie puede decirle nada a Morales o a su séquito de ministros porque te imputan, te llenan de causas y vas preso". Mientras que recordó el caso de la diputada Alejandra Secas, que salió a pedir rendición de cuentas al mandatario: "El presidente del PJ salió a decir que le faltó el respeto al gobernador y la suspendió por 90 días. Cuando la diputada hizo la denuncia a la justicia, una jueza le dice que tenía razón y que el diputado Rivarola tenía que ir al psicólogo, socio directo de Morales. Secas creía que había alguien que nos defendía pero le piden juicio político a la jueza por atreverse a pedir esto. La jueza, de la noche a la mañana, cambió la resolución. Si esto no es apriete mafioso, ¿qué es?".

Por otro lado, la dirigente de Tupac Amaru lamentó la situación en la que se encuentra Jujuy: "Tiene petróleo, minerales, tabaco, empresas de azúcar y demás, es una provincia rica. Tendría que sustentarse sola. No puede ser que sea una provincia endeudada, de acá a 50 años. Le están quitando todos los derechos a los trabajadores, todos los derechos a los pueblos originarios porque les están sacando las tierras y venden esos terrenos a los amigos de Morales y grandes empresarios". Y ante las protestas por esto, sostuvo: "Estamos cansados de dar explicaciones y de decirles a la gente de Nación que se están equivocando. Alberto fue claro cuando asumió y creo que muchos argentinos nos acordamos, dijo: 'El día que yo me equivoque, marchen, háganmelo saber y no se queden callados'. Y pareciera que ese dicho no está siendo realidad. Le pedimos a Nación es que nos ayude a salvar vidas, Jujuy pasó a ser un narco-Estado para los jóvenes".

Con respecto a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Sala criticó: "No hubo un candidato del FDT que hablara de los presos políticos del país y qué iban a hacer con nosotros. Nos taparon, nos decían que éramos piantavotos. Antes, para la presidencial, no lo éramos. ¿Ahora lo somos porque les decimos que nos estamos de acuerdo con como están gobernando? Es una crítica constructiva, no destructiva". Y sostuvo: "Deseo que a este gobierno le vaya bien y para eso tienen que comenzar a escuchar, desde el presidente, los ministros y secretarios".

Para cerrar, habló de su situación. "Quien te habla tiene cuatro pedidos de libertad porque no podés tener a ninguna persona imputada más de un año detenida. Lo dicen las leyes. Es la tercera o cuarta vez que me ratifican la preventiva, es una locura. Lo hemos denunciado a nivel nacional e hicieron oídos sordos", se quejó. Y sentenció: e

