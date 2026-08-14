Carrió, sobre el crecimiento de Bregman en las encuestas: "El propio oficialismo la está haciendo crecer"

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, analizó el escenario electoral y aseguró que el oficialismo impulsa el crecimiento de dirigentes de izquierda con el objetivo de debilitar a otras fuerzas políticas. Durante una entrevista, la dirigente sostuvo que estas maniobras responden a los movimientos tradicionales de los sectores de poder en el país, en un análisis que tuvo como telón de fondo el ascenso de Myriam Bregman en las últimas mediciones de opinión pública.

Según explicó la referente opositora, estas tácticas ya se aplicaron en elecciones anteriores en la Ciudad de Buenos Aires para restarle caudal de votos a su espacio. En esa línea, se refirió al rol de los distintos gobiernos y afirmó: "el propio oficialismo la está haciendo crecer".

"Para sacarle votos al kirchnerismo hacen crecer a la izquierda"

Durante la charla, Carrió amplió su análisis sobre la dinámica de los frentes electorales y explicó cómo operan estas estrategias para fragmentar a la oposición. "Miren, cada vez que yo era candidata de izquierda al centro me hacían crecer uno de izquierda, le financiaban por ejemplo la campaña a Zamora para que, para sacarme votos en la Capital", señaló al recordar comicios pasados.

La dirigente remarcó que estas prácticas responden a un patrón repetido en la historia política nacional cuando un sector de centro amenaza con ganar determinadas jurisdicciones. "Lo que digo es cómo son los juegos de los poderes en la Argentina: cuando vos ves que un centro está por ganar, lo que hacés es un centro izquierda, le hacés sacar su porción", indicó en diálogo con Buenas Tardes China.

"Obviamente soy una liberal de izquierda"

Al repasar su trayectoria electoral en la Capital, la referente política indicó que su espacio debió enfrentar diversos armados políticos destinados a obstaculizar sus candidaturas. Recordó situaciones vividas con otros dirigentes de la oposición y mencionó el caso del fallecido legislador y cineasta Pino Solanas al relatar las negociaciones y alianzas de aquellos años.

Bregman, en el centro de la lectura de Carrió

El análisis de Carrió cobra relevancia en el marco del ascenso que viene mostrando Myriam Bregman en las últimas encuestas de cara a las próximas elecciones. Según la lectura de la dirigente de la Coalición Cívica, ese crecimiento no sería casual, sino parte de una estrategia histórica de los sectores de poder para fragmentar el voto opositor y restarle competitividad a espacios de centro como el suyo.