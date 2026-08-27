Luis Novaresio confirmó que "desapareció" un importante partido político: "¿Está mal que lo diga?"

"El PRO desapareció": la tajante definición de Luis Novaresio sobre el Congreso

El conductor Luis Novaresio analizó con dureza el posicionamiento político y legislativo del PRO frente a las iniciativas parlamentarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Al evaluar el acompañamiento sistemático de los legisladores amarillos a la agenda del presidente, el periodista sostuvo que la fuerza partidaria perdió completamente su identidad autónoma en las cámaras.

En el marco del debate al aire sobre el tratamiento de temas vinculados con el endeudamiento y la estrategia frente a los proyectos de los bloques opositores, el conductor planteó una sentencia directa sobre la realidad del espacio fundado por Mauricio Macri. "¿Está mal que yo diga el PRO ya está, es La Libertad Avanza? O sea, aflojemos con hablar del PRO. El PRO desapareció", enfatizó al aire.

El alineamiento legislativo y el debate por el endeudamiento

La discusión en el estudio se centró en la dinámica de votación conjunta que mostraron ambos espacios. Frente a la consulta sobre la postura de los legisladores en torno al debate del endeudamiento, se remarcó que el bloque opositor resolvió acompañar la estrategia del oficialismo. "Votan todo. Ayer había un acuerdo que votaban las dos leyes, la votaban junto con el gobierno", describió Novaresio para fundamentar su postura.

A partir de ese escenario, el conductor insistió en que el bloque legislativo actúa como un apéndice directo del bloque gobernante en el parlamento: "Ayer no vi al PRO. Son de La Libertad Avanza. Ni bien ni mal, es una descripción. El PRO dejó de existir. Es La Libertad Avanza", reiteró ante sus compañeros de mesa.

Contradicciones ideológicas: paritarias e intervención estatal

El intercambio televisivo también profundizó en las contradicciones entre el discurso doctrinario libertario y la práctica concreta de gestión estatal. Al analizar la premisa oficial de no intervenir en negociaciones entre actores del sector privado, el periodista contrastó esa afirmación teórica con la política salarial vigente.

Para fundamentar su observación, el conductor trajo al piso una reflexión atribuida a un colega: "Cito a un compañero mío de Rosario que es Daniel Amoroso que dice, en las paritarias se mete el gobierno. Pone tope. ¿Ahí no hay privado?", cuestionó. Mientras en la mesa se planteó que la administración nacional no debería intervenir, el conductor remarcó la distancia entre las promesas de diferenciación y los hechos: "Para algunas cosas sí, para otras cosas no. La verdad que me parece, pues si no decimos no, el Estado no se mete. En las paritarias se mete y dice hasta acá. Lo vienen haciendo todos los gobiernos. Pero digo, pero este gobierno es distinto, lo dice que es distinto".

Críticas a Silvana Giudici y las negociaciones en territorio bonaerense

En otro tramo del análisis parlamentario, el conductor apuntó de manera puntual contra la diputada Silvana Giudici por su cambio de perfil público. "La vi a Silvana Giudici que alguna vez se ponía nerviosa por la libertad de prensa y las agresiones, parece que se olvidó de todo esto, ¿no?", lanzó de forma crítica.

Hacia el cierre del bloque, su compañero de conducción matizó el panorama al señalar las conversaciones partidarias extraparlamentarias que se desarrollan entre ambas fuerzas: "En la negociación política habrá que ver cómo termina porque acordate que es más, de hecho, después lo vamos a contar, hoy hay una segunda mesa de la negociación política del PRO y La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires". Ante esa salvedad, Novaresio ratificó que en el ámbito parlamentario la asimilación ya es un hecho consumado.