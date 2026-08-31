"El número está": la definición de Martín Menem sobre el futuro de las PASO

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, analizó el escenario legislativo para avanzar contra las PASO en el Congreso. Durante un diálogo en Radio Rivadavia AM 630, el referente de La Libertad Avanza detalló el estado del debate y las posibilidades de reunir los votos indispensables para modificar el régimen electoral.

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Ante la consulta directa sobre si el oficialismo cuenta con el respaldo necesario en las bancas para derogar los comicios primarios, Menem explicó que la iniciativa se encuentra actualmente en la Cámara alta. En ese sentido, remarcó que el bloque buscará sumar voluntades para concretar el objetivo político del espacio.

El poroteo en el Congreso y el trámite parlamentario

Menem precisó la situación del proyecto y sostuvo: "El proyecto está en el Senado. Todavía no hemos podido seguir avanzando. Va a ser materia de conversación y de tratar de convencer a los que tienen alguna duda".

Respecto a la sumatoria de voluntades, el titular del cuerpo legislativo planteó una perspectiva optimista pero reconoció la complejidad del escenario: "Yo creo que entre los que queremos eliminar y los que tienen dudas, el número está. Veremos si podemos llegar al número en ambas cámaras".

En esa línea, advirtió sobre las dificultades de la negociación política a medida que avanza el calendario electoral: "No es fácil y más cuanto más te acercás al clima preelectoral, se pone un poco más tenso el parlamento. Pero yo tengo expectativa de que podamos llegar a eliminarlas. Obviamente tendría que salir del Senado para venir a la Cámara de Diputados, que es mi ámbito de aplicación, pero yo creo que hay cierta intención de poder eliminarlas o, al menos, suspenderlas por una elección más".

La postura partidaria de La Libertad Avanza

Consultado por el entrevistador sobre la uniformidad del criterio interno dentro del espacio oficialista, Menem ratificó la posición del bloque: "Es la postura del partido en general. Por ahí tenés alguno que piensa, pero es la postura del partido y vamos a avanzar con los senadores y con los diputados seguramente".

De esta manera, el legislador dejó en claro que la estrategia partidaria apunta de forma prioritaria a dar de baja las PASO o, como alternativa inmediata, acordar su suspensión transitoria para el próximo proceso electoral.