Narda Lepes liquidó a Milei por un extraño gusto: "Te pasaron un montón de cosas"

La reconocida cocinera Narda Lepes participó del programa Enemigos del Rey, emitido por AHORA PLAY+, donde reflexionó a fondo sobre la relación que las personas establecen con la alimentación cotidiana. En el marco de un intercambio sobre su trayectoria culinaria, fue consultada sobre una conocida declaración del presidente Javier Milei, quien en diversas oportunidades sostuvo: "Si pudiera, no comería. Me tomaría una pastilla".

{{{htmlAmp}}}

A partir de esa referencia, la conversación se amplió hacia el significado emocional y conductual que encierra el hecho de manifestar indiferencia o desinterés ante el acto de comer. Frente a este planteo general, Lepes expuso un análisis tajante basado en su experiencia en la cocina y en la observación de los comensales.

"Hay un problema de base": el análisis de Narda Lepes sobre el rechazo a la comida

Al evaluar a quienes sostienen que no disfrutan de la comida o que les da igual lo que tengan en el plato, Narda Lepes afirmó que suele tratarse de un síntoma derivado de vivencias complejas del pasado. "Yo cuando veo que alguien tiene ahí, digo: 'Ah, te pasaron un montón de cosas en momentos muy claves'. Y, en general, no falla eso", aseguró la cocinera durante la entrevista.

En esa misma línea, remarcó que este tipo de conductas no responde a una condición innata del ser humano. "Ahí hay un problema de base en algún lugar que no está solucionado. Porque no está en la naturaleza del humano que no te guste. Estamos diseñados para eso", explicó con énfasis.

Lepes argumentó además que el bienestar general está directamente vinculado a una alimentación adecuada. "Si vos comés bien, funcionás mejor. Entonces, ahí hay algo que trabó la máquina", señaló para describir cómo determinados bloqueos personales terminan incidiendo de forma negativa en la manera de alimentarse.

La experiencia con comensales selectivos y las estrellas de rock

Durante la charla, el entrevistador mencionó que Lepes ha cocinado a lo largo de su carrera para diversos mandatarios. Ante el comentario, la propia chef aclaró que también le tocó preparar platos para destacadas figuras de la música. "Cocinaste para varios presidentes, lo has contado", introdujo el conductor, a lo que ella contestó: "Pero más para estrellas de rock. Eso me da más cosa. Otras veces fue porque estaba ahí y me tocaba ese trabajo".

Más allá del caso de quienes rechazan la comida en su totalidad, la especialista detalló lo que ocurre cuando se encuentra con personas que manifiestan restricciones puntuales hacia ciertos alimentos. Frente a la clásica frase "yo no como tal cosa", la cocinera explicó que su reacción inmediata es indagar en el origen del rechazo: "¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con eso?".

El método de Narda Lepes para incorporar nuevos alimentos

Lejos de frustrarse ante las limitaciones de otros comensales, Narda Lepes reveló que asume estas situaciones como un desafío profesional, en especial cuando comparte períodos prolongados de convivencia laboral, como viajes o jornadas de filmación.

"Ves que uno no come nada y mi desafío es: de acá te vas comiendo más cosas, 100%, porque creo que entiendo cómo descular para hacer que las cosas te gusten", detalló sobre su método para decodificar los motivos del rechazo culinario.

La cocinera explicó que observa detalladamente los hábitos de cada individuo, analizando si las aversiones están asociadas a factores visuales, como negarse a consumir preparaciones con determinados colores. "Ahí voy viendo y te digo: 'A ver, probá esto. Probá'. Y ahí vas rompiendo y vas abriendo", concluyó sobre la forma en que acompaña a las personas para derribar bloqueos y sumar variedad a sus dietas.