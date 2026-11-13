Sobre la propuesta de Lula de una IA soberana

La apuesta por la soberanía tecnológica en países dependientes como el nuestro, siempre es una audacia planificada. Por supuesto que requiere coraje y es una empresa de alto riesgo, plena de obstáculos a superar, entre ellos recibir presiones de todo tipo que atenten contra su concreción. Pero además del coraje requiere de una planificación cuidadosa y de una elección precisa de cuáles son las tecnologías a las que uno decide dedicarse, justamente porque el esfuerzo es mucho y las ventanas de oportunidades escasas. La elección tecnológica depende de una combinación del impacto presente y futuro en el desarrollo de la Nación, y también su posibilidad de concreción.

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Saludamos enérgicamente las recientes declaraciones del presidente Lula manifestando su voluntad de procurar la soberanía brasileña en tecnología digital. Lo creemos un paso muy saludable para nuestra región, a la vez que nos permitimos una reflexión sobre cuáles de esas tecnologías de frontera es a las que más conviene dedicarse. Aquí argumentamos por qué creemos que la inteligencia artificial generativa propia no es el proyecto más conveniente.

Para entender por qué sugerimos tomar otro camino, proponemos al lector un ejercicio. Supongamos que en un nuevo acto de soberbia imperialista, América Latina se viese súbitamente impedida de usar los modelos más avanzados de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini o Claude. ¿Qué servicio crítico dejaría de funcionar? ¿Cuál sería ese impacto inmediato hoy en día? A continuación, pensemos un momento en qué dejaría de funcionar si esa misma soberbia imperialista impidiese el acceso a plataformas de mensajería como WhatsApp, o incluso a redes sociales como Instagram.

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El impacto social de la inteligencia artificial generativa es innegable, pero su impacto económico todavía es una historia que se está escribiendo y con final incierto. No se ven indicadores que muestren un boom de la productividad ni aplicaciones masivas del uso de grandes modelos de lenguaje. Existen casos puntuales como la industria del software o el diseño gráfico, donde sí se han observado cambios importantes en la dinámica productiva, pero de manera generalizada estamos lejos de considerarla una tecnología crítica: salvo algunos sectores que se cuentan con los dedos de la mano, no se ha podido documentar hasta el momento un impacto enorme en la productividad general de la economía. Si bien algunas voces predicen aumentos en la productividad global de dos dígitos, otras, como la del reciente Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, ubican ese incremento en el orden de 0,71% en diez años. Debemos decirlo, hay también quienes hablan de una burbuja que puede estallar. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero importantes economistas como Paul Krugman (también Premio Nobel) no lo descartan.

En cambio, las plataformas de mensajería son usadas por el grueso de la población de manera continua. Hay una dependencia absoluta de ellas. Son utilizadas para comunicaciones de todo tipo, incluidas oficiales y confidenciales por la totalidad del funcionariado público, tanto nacional como provincial, y son muchas veces el mecanismo con el cual la población accede a comunicarse digitalmente con el Estado a través de los bots por los que se canalizan trámites.

En el caso de las redes sociales podemos señalar que son mucho más que un medio de comunicación interpersonal. Por allí transcurre la difusión y el sostenimiento de la actividad comercial de muchísimas pymes, pequeños comerciantes y emprendedores. Si el acceso a esas plataformas se cortara, efectivamente habría un impacto económico muy inmediato.

Adicionalmente, la falta de acceso a las redes sociales generaría un problema serio, pero otro problema serio se genera cuando sí funcionan. En un juicio al que fue sometida en Estados Unidos, la empresa propietaria de Instagram accedió pagar 17.000 millones de dólares de indemnizaciones y limitar varias de sus funcionalidades adictivas en niños y adolescentes, en un reconocimiento explícito a sus efectos en la angustia, depresión, falta de concentración y caída del rendimiento escolar. Valga una aclaración: la empresa aceptó tomar una serie de medidas que limitan estos problemas, pero sólo en Estados Unidos. Han pasado meses y seguimos esperando la declaración de nuestro gobierno reclamando que los ciudadanos argentinos sean tratados con los mismos estándares de cuidado que los de otras latitudes. Consideramos esa demora un error, porque si no tendríamos que tomarla como la admisión de que desde las más altas magistraturas del país se nos considera ciudadanos de segunda.

Sobre la viabilidad de “ArGPT”

Traslademos la propuesta de Lula a la Argentina, imaginando un escenario donde el gobierno que se imponga en las elecciones del año 27 vuelva a poner a la soberanía, a la ciencia y a la tecnología, al desarrollo, y al bienestar de la Patria en general como uno de sus objetivos de gobierno. Bajo esa premisa, consideremos la posibilidad de construir un modelo de lenguaje “argento”, el ArGPT, suficientemente educado como para comprender que las islas del sur se llaman Malvinas y que la dictadura fue cívico-militar, y no son asuntos sujetos a discusión o en los que hay “dos campanas” equiparables.

Más arriba argumentamos que, por el momento, el impacto económico en la economía real de este tipo de herramientas es muy limitado. Analicemos ahora sus costos. El nivel de inversión requerido es desafiante incluso para los países centrales y los grandes fondos de inversión, a punto de generar serias dudas sobre la sostenibilidad económica de la tecnología. El periodista e investigador Esteban Magnani lo explica en detalle: “[...] esta inversión es superior a cualquier otra en la historia, incluyendo los sistemas eléctricos, telecomunicaciones, autopistas o la red ferroviaria. [...] Estas cifras ya no pueden ser financiadas con las reservas disponibles, ni siquiera por empresas tremendamente rentables como Alphabet (Google) o Meta (Facebook); incluso éstas recurren a asociaciones, deudas, créditos privados, securitizaciones y otras opciones financieras.”

Adicionalmente, contamos con experiencias latinoamericanas que han ido en esa dirección: el proyecto LatamGPT, autodefinido como “un modelo de lenguaje hecho en Latinoamérica, para Latinoamérica”. La iniciativa, nacida del Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile (CENIA) ha contado con la colaboración de múltiples organizaciones y universidades de Chile, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay. El proyecto, que busca obtener un modelo de lenguaje entrenado con datos latinoamericanos reales, ser de código abierto y garantizar la transparencia, fue lanzado a mediados de 2025 y todavía no cuenta con versiones disponibles de manera masiva. Debido a los enormes volúmenes de datos los y costos de entrenamiento, a pesar de recibir apoyo por parte de organismos multilaterales de crédito como CAF y BID, debió recurrir al sponsoreo por parte de Microsoft y AWS para soportar sus necesidades de cómputo y almacenamiento, lo que llevó a algunas de las ONGs socias del proyecto a cuestionar la forma en la que es gestionado y hasta qué punto se está logrando realmente una tecnología soberana.

Si el modelo se encontrara disponible y fuese adoptado masivamente, cómo se solventarían los costos de cómputo asociados al uso es todavía una dimensión no explorada del proyecto.

Son indudables los aportes de LatamGPT a generar capacidades tecnológicas en la región, pero debe decirse también que las capacidades de “razonamiento” del modelo no estarán a la altura de los de frontera, lo que pone en duda su adopción frente a alternativas como los modelos avanzados de pesos abiertos de empresas Chinas, por ejemplo. Desde el punto de vista práctico, y para conversaciones “comerciales”, como un chatbot de atención al cliente, por ejemplo, las ventajas que estos aportan en potencia compensan las falencias de localismos que tal vez no puedan comprender del todo.

No se trata de desmerecer la iniciativa LatamGPT, sino de señalar el grado de complejidad que tiene desarrollar este tipo de tecnologías si lo que se busca generar es un impacto real.

Hacia una red social latinoamericana

En este texto proponemos otra forma de avanzar hacia la soberanía tecnológica digital: una red social latinoamericana. Tal proyecto no deja de ser muy desafiante y también repleto de obstáculos tecnológicamente importantes. Sin embargo su nivel de complejidad se encuentra un orden de magnitud abajo que el de un modelo de lenguaje, mientras que su impacto positivo es mucho mayor.

Repitámoslo, la pérdida del acceso a las redes sociales tendría un impacto económico muy concreto, pero su funcionamiento también lo tiene: el medio de difusión del comercio pyme, micropyme e individual se paga en dólares, impactando en la balanza comercial. Discutimos antes cómo las empresas controlantes priorizan el lucro por sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Su influencia en la difusión de fake news y discursos de odio, y el poco interés de sus propietarios en moderar esa influencia está ampliamente documentada. También lo está el favoritismo de estas empresas por candidatos de la extrema derecha en los últimos ciclos electorales, y las diversas estrategias con las que intentaron favorecerlos.

Las hemos normalizado a tal punto que discutimos poco lo conveniente, lo desintoxicante y lo liberador que sería para el bienestar de los pueblos contar con redes sociales soberanas, donde la maximización de la ganancia de unos pocos tecnomillonarios no sea la principal consideración para todas las decisiones.

Proyecto factible

Más allá del desafío tecnológico, el otro gran desafío de generar una red social es conseguir audiencia.

Repasemos primero un hecho que solemos olvidar: en tecnología los gigantes tienen pies de barro y aplicaciones que parecían pétreas e irremplazables pasaron al olvido en pocos años. ¿Quién se acuerda hoy de ICQ, Second Life o Snapchat? ¿Cuántos jóvenes tiene cuenta en Facebook? ¿Cuántos no jóvenes la utilizan? Cuando Donald Trump fue excluido de la entonces twitter montó su Truth Social, y hoy en día se estiman en 6 millones los usuarios mensuales activos.

Pero volvamos a la pregunta difícil: ¿por qué habría la gente de usar una red social nueva, ya sea Argentina o Latinoamericana? Se trata de un aspecto en el que nuestro país y la región tienen varios elementos sobre los que apalancarse. Antes de responderlo señalamos que la misma pregunta vale para nuestro hipotético ArGPT: ¿por qué lo preferiría el público? Pero volvamos a la red social con una pista: hace unos años alguien podría haberse preguntado por qué la gente se instalaría una antena de TDA, la Televisión Digital Abierta, si ya tenía cable.

Si se encarase un proyecto así de ambicioso, llegar a un acuerdo que permita transmitir el fútbol argentino a través de esta nueva red social, parece uno de los pasos más simples. También sería simple que sea a través de ella que se acceda a todo el contenido audiovisual que hoy se encuentra en CineAR y a todo lo que financia el INCAA. Por qué no pensar que los próximos recitales de los grandes artistas nacionales, esos que llenan estadios, también se transmitan por la misma plataforma. Que los comerciantes ofrezcan por allí mejores promociones ya que la publicidad les resulte más accesible.

Podemos animarnos a pensar que unos algoritmos más amables, menos alienantes y contenido pertinente sirvan para que esas audiencias que llegarían por el contenido elijan permanecer. Que, cuando la edad lo permita, las madres y los padres la elijan también para permitir que sus hijas e hijos socialicen con sus amistades en un entorno mucho más seguro, generando así un hábito.

Una red social argentina. O mejor aún, una red social latinoamericana. Que no responda a la lógica comercial, pero ojo, eso no significa que no pueda contar con inversión privada. Creemos que el proyecto no sólo es factible sino que hasta podría ser rentable, y podría resultar apetecible para capitales nacionales que acepten participar en una gobernanza 51% pública.

Tanto una inteligencia artificial generativa como una red social latinoamericana son proyectos muy ambiciosos, llenos de desafíos. En este artículo matizamos la prioridad y la viabilidad de la primera a la vez que ponemos a consideración la segunda, que sostenemos tiene un valor estratégico inmediato para nuestros pueblos.