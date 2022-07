La primera semana de Batakis: un mensaje diferente para garantizar continuidad

Las palabras de Batakis hicieron mucho hincapié en aspectos productivos y refirieron al problema central de la economía argentina: la escasez de dólares. En particular, enfatizó en que la solución a ello no está en la regulación macroeconómica, los incentivos adecuados o la “lluvia de inversiones” que prometían los economistas del gobierno anterior, sino en reformas estructurales. En este sentido, el reconocimiento del Plan de Desarrollo Federal, que Batakis venía encabezando desde su cargo en el Ministerio del Interior, y la venia de los gobernadores oficialistas dan cuenta de un mensaje que va en el mismo sentido: una conducción económica que no se limita a lo financiero y que no va a gestionar aislada del resto del gobierno.