Me matan si no trabajo,

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y si trabajo me matan;

siempre me matan, me matan,

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siempre me matan.

Esas líneas pertenecen al poema “Me matan si no trabajo” del cubano Nicolás Guillén. Lo incluyó en el poemario “West Indies Ltd”, publicado en 1934. El libro, cuya traducción sería algo así como “Indias Occidentales Sociedad Anónima”, es una crítica profunda a la explotación de los afrodescendientes que, como Guillén, poblaban el Caribe y eran sometidos a condiciones infrahumanas y esclavitud por las grandes compañías que gobernaban esas islas. Si no trabajaban morían, si trabajaban también.

Cuatro décadas después, en 1974, el grupo Cine de la Base (una rama artística del Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-) realizó el documental “Me matan si no trabajo y si trabajo me matan”. Las palabras de Guillén estaban pintadas en banderas y en los muros de la metalúrgica INSUD, donde los obreros protestaban porque sufrían y morían de saturnismo, una grave enfermedad provocada por la acumulación de plomo en el cuerpo.

El corto de 20 minutos, hoy disponible en Youtube, lo dirigió Raymundo Gleyzer. Con el arte como herramienta de militancia, Gleyzer había realizado un año antes “Los traidores”, una dura crítica a la burocracia sindical, y realizaría años después “Las AAA son las tres armas”. Cuando le preguntaron porqué hacía estas películas, contestó: “Nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir, para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán”. Fue secuestrado el 27 de mayo de 1976 y está desaparecido. Su historia consta en el documental “Raymundo” de Ernesto Ardito y Virna Molina.

Otra vez cuatro décadas más tarde, en 2018, los trabajadores del Subte denunciaron la presencia de asbesto, un material cancerígeno, en los vagones usados que Mauricio Macri le había comprado al subte de Madrid. Desde entonces murieron 7 trabajadores por exposición a ese tóxico y no se sabe exactamente cuantos fueron afectados, ya que es una enfermedad silenciosa. Una vez más, si no trabajan mueren, si trabajan también. Los detalles de ese “asesino al acecho en los túneles de Buenos Aires” constan en el libro “Asbesto” que escribió el químico Hernán Rubio, especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

La última muerte por asbesto fue esta semana. El sindicato de trabajadores del Subte contó que era un hombre que “trabajó durante 30 años expuesto al asbesto”, que después de muchos reclamos lograron “controles médicos periódicos pero esos controles cesan el momento de jubilarse” y que vienen “reclamando hace años que los jubilados continúen en vigilancia médica para detectar a tiempo las enfermedades de esta contaminación y poder evitar muertes”.

La muerte del séptimo trabajador del Subte por exposición a un material cancerígeno coincidió con la visita del papa León XIV. La gira papal incluyó un escándalo por una carpa VIP pagada con fondos públicos, instalada en el Monumento a los Españoles y poblada de ricos y famosos sin más criterio que la discrecionalidad del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, responsable político del subte. El diario La Nación informó que uno de los invitados a la carpa VIP era Aldo Roggio, el dueño de Emova, la empresa que gestiona el subte y, por ende, responsable de tener vagones con material cancerígeno.

La estrategia del gobierno porteño en todas sus gestiones fue primero negar la presencia de asbesto. Cuando ya fue imposible, anunciaron la compra de nuevos trenes. Son poco confiables en sus promesas con el subte: el Macri original prometía 10 kilómetros de subte por año pero en los casi 20 años de gestión PRO apenas son 10 en total; el Macri actual, su primo, publicita como real la Línea F que no existe.

En la previa a la llegada del papa León XIV, los metrodelegados hicieron una protesta por la suspensión de un trabajador. La protesta consistía en liberar los molinetes, es decir, no suspendían el servicio, solo reducían los ingresos de Roggio. La policía de Macri detuvo a los dirigentes sindicales Claudio Dellecarbonara y Néstor Segovia. Para legitimar las detenciones utilizaron como vocero a Eduardo Feinmann, que resaltó la gestión Macri, dijo que pronto llegarían los nuevos trenes y que entonces a los trabajadores “se les acaba la joda del asbesto”.

A lo pocos días murió el séptimo trabajador por este material cancerígeno. Pocas horas antes Macri, Roggio y Feinmann compartieron el VIP papal. Pocas días después a Feinmann le dieron un Martín Fierro de Oro. Tiene suerte de que es un metal no tóxico.

El mismo día del premio a Feinmann los trabajadores del subte hicieron un paro por la muerte de su compañero. Al día siguiente habló en su programa con Javier Ibáñez, presidente Subterráneos de Buenos Aires, la firma estatal que administra la red de subtes que en los hechos maneja Roggio. “No podemos asociar la muerte al asbesto” dijo el funcionario porteño. “O sea, usan el cadáver de una persona para hacer un paro”, retrucó Feinmann. “Si, pero esto es un eslogan político. Esta gente no quiere trabajar, son unos vagos”, contestó Ibañez. Feinmann asintió. Le dedicó 4 minutos al tema.

Feinmann hizo la nota con el funcionario con su nuevo Martin Fierro de Oro pegado al micrófono. La noche anterior, al recibir la estatuilla, Feinmann dijo: “Para algunos soy un ensobrado; para otros simplemente un periodista". No es muy difícil identificar cual es la opción real.