El Foro de Xiong’an y la nueva gobernanza global que propone China

El Foro de Gobernanza Global 2026, celebrado del 23 al 25 de octubre en la Nueva Área de Xiong’an, provincia china de Hebei, concluyó con un documento de visión estratégica que propone reformar el sistema internacional. Reunió a cerca de 400 representantes de más de 90 países y organizaciones internacionales. El encuentro abordó guerras arancelarias, desigualdad financiera y disputas tecnológicas. China debatió la gobernanza mundial en una ciudad concebida para experimentar con la gobernanza del futuro.

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El 23 de octubre, Xi Jinping envió un mensaje al Foro en el que advirtió que los déficits de paz, desarrollo, seguridad y gobernanza siguen profundizándose. Convocó a la amplia consulta, la contribución conjunta y los beneficios compartidos, y a impulsar la Iniciativa para la Gobernanza Global, presentada el 1 de septiembre de 2025 en Tianjin.

Sus cinco principios son igualdad soberana, respeto al derecho internacional, multilateralismo, enfoque centrado en las personas y orientación a resultados. Recuperan la coexistencia pacífica de 1954 y el papel de Naciones Unidas. La cuestión central es quién establece las reglas de un mundo interdependiente. La economía se globalizó mucho más rápido que sus mecanismos de decisión. La humanidad globalizó su economía, pero todavía tiene pendiente democratizar su gobernanza.

Del diagnóstico a la acción

La Visión de Xiong’an sobre la Gobernanza Global, publicada al cierre, plantea diez ámbitos de cooperación y una mayor representación del Sur Global. Reafirma el multilateralismo como herramienta para enfrentar el déficit de gobernanza y reclama instituciones más inclusivas. No es un tratado vinculante: su trascendencia dependerá de su aplicación. Su programa busca ampliar la representación de los países en desarrollo en las instituciones internacionales y crear mecanismos estables de cooperación, especialmente en aquellos ámbitos donde las decisiones tecnológicas y financieras se concentran en pocas potencias. La discusión apunta a que el Sur Global participe en la elaboración de normas y no quede limitado a recibir sus consecuencias.

En materia económica, propone preservar el sistema multilateral de comercio centrado en la Organización Mundial del Comercio y avanzar en su reforma. Frente a las guerras arancelarias y la reorganización de las cadenas globales de suministro, plantea una globalización más inclusiva y una mayor participación de los países en desarrollo en la elaboración de normas comerciales.

También reclama mayor representación de las economías emergentes en las instituciones financieras internacionales. En inteligencia artificial, propone que la ONU ocupe un lugar central en la elaboración de reglas, con participación de todos los países, cooperación científica, acceso inclusivo, tecnologías abiertas y control humano. Incluye también clima, ciberseguridad, espacio y diálogo cultural.

El Foro produjo más de 450 propuestas. Wang Yi presentó ocho medidas, como reformar la ONU, fortalecer el Grupo de Amigos de la Gobernanza Global y crear un centro de investigación. Su desafío será generar resultados verificables.

Una arquitectura internacional de cooperación

La iniciativa se articula con otras propuestas chinas: la Franja y la Ruta (2013), orientada a infraestructura y conectividad; la Iniciativa para el Desarrollo Global (2021), enfocada en pobreza y sostenibilidad; la Iniciativa para la Seguridad Global (2022), basada en seguridad común; y la Iniciativa para la Civilización Global (2023), que promueve diálogo y diversidad cultural.

Convergen en el concepto de comunidad de destino compartido de la humanidad. China amplió su protagonismo en los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el G20, APEC, sus mecanismos de cooperación con ASEAN, el Foro China-CELAC y el Foro de Cooperación China-África (FOCAC). Esta red amplía su capacidad de convocatoria internacional.

La agenda abarca bienes públicos globales: clima, salud, seguridad alimentaria, paz, ciencia y cooperación tecnológica. La propuesta china de una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO) busca ampliar el acceso y coordinar estándares. A ellos debemos añadir bienes públicos morales: solidaridad, justicia, respeto cultural y responsabilidad intergeneracional.

De Shenzhen a Xiong’an: otra etapa de modernización

En 1980, Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen fueron laboratorios de la apertura económica de Deng Xiaoping. Su ubicación facilitó inversiones y aprendizaje industrial; Pudong, desde 1990, profundizó la integración financiera.

Shenzhen articuló infraestructura pública, investigación, empresas, proveedores y mercados de escala. A esa dinámica la he denominado Momento Shenzhen: innovación, integración industrial, escala, reducción de costos y difusión tecnológica. Xiong’an, anunciada en 2017, responde a desafíos urbanos, territoriales y ambientales.

Situada en Hebei, integra la estrategia Jing-Jin-Ji (京津冀), que coordina Pekín, Tianjin y Hebei. Jing abrevia Pekín; Jin, Tianjin; y Ji remite a la histórica Jizhou y sigue siendo la abreviatura provincial de Hebei. Integra las capacidades científicas, industriales y productivas de la región. Xiong’an recibe progresivamente funciones no esenciales de Pekín, incluidas sedes empresariales, universidades y centros de investigación.

El proyecto combina trenes de alta velocidad, infraestructura digital, movilidad inteligente, eficiencia energética y recuperación del lago Baiyangdian. El desarrollo urbano de alta calidad mide productividad, innovación, sostenibilidad y bienestar. Persisten desafíos de agua, financiación y empleo.

Los datos como factor de producción

El 20 de octubre, pocos días antes del Foro, se inauguró en Xiong’an China National Data Group, nueva empresa estatal administrada directamente por el Gobierno central. Elevó a 100 las empresas estatales centrales. Su misión es integrar datos, infraestructura digital e innovación.

China reconoce desde 2020 los datos como factor de producción. Su gestión es clave para la política industrial, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica. Si el Momento Shenzhen integró manufactura y tecnología, Xiong’an aspira a articular datos, cómputo, ciencia y planificación territorial. La gobernanza digital integra así su estrategia productiva e internacional.

América Latina ante las nuevas reglas

Para América Latina, el desafío es definir reglas globales sin profundizar la dependencia. La cooperación China-CELAC debería traducirse en infraestructura, transferencia tecnológica, formación científica, integración industrial y capacidades nacionales de innovación.

Argentina cuenta con recursos energéticos y minerales, capacidades científicas y producción agroindustrial. Convertir esas ventajas en valor agregado y empleo calificado exige planificación, financiamiento y diversificación internacional. La multipolaridad amplía oportunidades, pero no sustituye una estrategia nacional de desarrollo.

Xiong’an sintetiza dos dimensiones de la propuesta china: internamente, una modernización basada en innovación, planificación y calidad de vida; internacionalmente, una reforma de la gobernanza que amplíe la participación del Sur Global. La prueba será su implementación: distribuir mejor los beneficios del desarrollo, respetando soberanía y diversidad.