Toda decisión, toda manifestación en las redes, toda declaración en los medios de comunicación, es política. El fracaso absoluto del gobierno de Mauricio Macri, y su posterior derrota en las elecciones de 2019, generó la masificación de un discurso anti-política en una parte de la sociedad que, lejos de la inocencia y de perspectivas anárquicas, reivindica el pensar meritocrático, critica la contrahegemonía que pregona el feminismo y replica, consciente o no, la doctrina liberal de los Milei y los Espert. Este sector, encontró en el último tiempo un referente. Se trata de David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy. El cantante de cumbia, elevó la voz de una fracción que, cada vez, cobra más resonancia en los medios hegemónicos. El mismo relato que dio lugar a Trump y a Bolsonaro, tiene adeptos en nuestro país y está comenzando a amplificarse. “Todos chorros, todos corruptos”.

Quién es El Dipy

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Dipy tiene 42 años y creció en La Tablada, provincia de Buenos Aires. Su carrera en la movida tropical comenzó con el grupo El Empuje y ya, hace unos años, transita su recorrido como solista. Su música, al igual que sus dichos, han generado mucha repercusión en el último tiempo. El cantante se caracteriza por tomar canciones de fama mundial y reformular su letra con un dialecto argentinizado y versión cumbia (tal fue el caso de Par Tusa, el tema que compuso a partir del éxito de la cantante colombiana Karol G). Su fama en el escenario político se generó a través de Twitter. Allí, El Dipy volcó sus primeras impresiones en torno a la situación política y social que estaba sacudiendo al país en los principios de la pandemia del coronavirus. Lejos de promover un discurso novedoso, en sus declaraciones se autopercibe como un tipo común, de barrio, que sufre los padecimientos cotidianos del argentino promedio. Aún así, en distintas declaraciones, ha ido en contra de los planes sociales, del lenguaje inclusivo, mostró su hilacha machista y levantó la bandera del “que se vayan todos”.

El miércoles pasado, el cantante estuvo como invitado en Siempre Noticias, un programa de Crónica TV. Allí, su ex Mariana Diarco, es la co-conductora. Cuando estaba por finalizar la entrevista, El Dipy, le preguntó al otro conductor si podía darle un beso a Diarco. Este asintió rápidamente, pero ella, visiblemente incomodada en vivo, se negó enseguida. Lo que generó un amplio repudio en las redes sociales, fue la decisión del ex líder de El Empuje que solamente frenó cuando el otro hombre presente le señaló que no podía hacerlo, dejando en evidencia una clara actitud patriarcal donde la voluntad de la mujer queda relegada aún ante la manifestación de su propio deseo.

También fue uno de los primeros en pronunciarse en contra del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En agosto, criticó duramente al presidente al manifestar que hace cinco meses que no podía trabajar: “Alberto, dejate de romper las pelotas ya. Hace cinco meses que no laburo capo. Deja de hacerte el Slash porfa. Después charlamos si sabés o no de música, pero ahora ponete a laburar por el país mostro”. Sus declaraciones generaron empatía en un sector y cuestionamientos de parte de quienes, rápidamente, lo juzgaron y tildaron de macrista. Ante esas críticas, El Dipy grabó un video donde aseguró que no pertenece a ningún partido y que, simplemente, apela al sentido común. “¿Sabés de quién soy yo? Del que saque el país adelante, de ese sí soy. ¿Sabés de quién soy yo? De la gente que se levanta a laburar todos los días. ¿Sabés de quién soy yo? Del pibe que va a estudiar a un colegio, a una universidad. ¡De ese soy! Del que quiere salir adelante”, declaró el cantante, posicionándose como apolítico y ajeno a los distintos partidos. No obstante, detrás de esa postura, en distintas exposiciones, dejó en claro su afinidad a una ideología de carácter de derecha liberal. En los almuerzos de Mirtha Legrand, conducidos actualmente por su nieta, Juana Viale, El Dipy señaló que “el que te da plata, te hace pobre”, haciendo una evidente alusión a los planes sociales.

Los dichos del cantante, responden a un sector de la sociedad que cree estar fuera del sistema político y que sostiene que la política tradicional está caduca y no representa a la gente. Aún así, este pensamiento -que tiene una raigambre falaz al apelar a la representación popular- está infectado de ideología y es consecuente a una perspectiva globalizada de la anti-política donde los que triunfan en pos del pueblo son los mismos que después lo terminan relegando.