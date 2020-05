El editorial de Roberto Navarro del 25 de mayo: San Martín y Moreno eran peronistas

En el marco del 25 de mayo, el director de El Destape Roberto Navarro enunció un sentido editorial para repensar la historia y el papel de nuestros héroes en ella. "Nuestros héroes patrios eran progresistas, luchaban por la igualdad, eran proteccionistas, estatistas y latinoamericanistas. Se parecían a Perón, Néstor y Cristina. No se parecían a Macri, Bullrich o Pinedo", aseguró.

"Los revolucionarios querían un gobierno popular, democrático y nutrido de pueblo. Eran un grupo en el que imperaban las nuevas libertades proclamadas por Rousseau y Voltaire: libertad, igualdad y fraternidad. Eran esas las razones de la revolución. Pero no es eso lo que nos contó la escuela, ¿no? La educación de historia argentina es mitrista, es decir que se basa en los libros que escribió Bartolomé Mitre sobre San Martín y Belgrano. Nos cuentan que el 25 de mayo un grupo de ciudadanos decentes nos liberó del yugo español para permitirnos desarrollarnos, abriéndonos al comercio internacional. Pero nuestros héroes de mayo eran proteccionistas, estatistas e industrialistas", señaló el periodista en Navarro 2023, que se emite por El Destape Radio.

Y sumó: "¿Por qué Bartolomé Mitre escribe esa historia y sus descendientes la mantienen viva al día de hoy? Porque cuando Mitre llega a la presidencia quiere tener consenso para sus políticas de apertura comercial y su relación con Inglaterra. Entonces, ¿qué mejor que contarle al pueblo que se basaba en las ideas de los patriotas de mayo? Este ejemplo sigue vigente porque el modelo de país que nos venden hoy sigue siendo legitimado por una historia oficial que niega nuestros orígenes. Nuestros héroes patrios eran progresistas, luchaban por la igualdad, eran proteccionistas, estatistas y latinoamericanistas. Se parecían a Perón, Néstor y Cristina. No se parecían a Macri, Bullrich o Pinedo".

En otro tramo del editorial, el director de El Destape analizó el papel de Bartolomé Mitre en la fecha histórica: "La Revolución era por la democracia. Para legitimar su gobierno, en 1862 Bartolomé Mitre escribe una historia a su imagen y semejanza: era pro británico y anti latinoamericano, pro libertad de libertad de comercio y pro endeudamiento. Por eso levantó a quien nos endeudó por primera vez, Bernardino Rivadavia. Los que resistían la Revolución eran los Álzaga, los Martínez de Hoz, los Ocampo, los Pinedo. Y del otro lado estaban Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, French y Beruti".

"El hombre fuerte de la Primera Junta era Mariano Moreno. Y nuestros héroes no eran moderados: cuando hubo un movimiento contrarevolucionario en Córdoba, Moreno los manda a ejecutar. Al no cumplirse su orden, el tipo escribe ‘respetaron sus blasones, cagándose en las ordenes de la Junta’. Les enseñaron que nuestros héroes eran como Novaresio. No, señor. Nuestros héroes se cagaban a trompadas", afirmó Navarro, desmenuzando la versión edulcorada de la historia que llega a las escuelas.

Para finalizar con el emotivo editorial, Navarro exclamó: "¿Por qué se hizo la Revolución? El 31 de agosto Moreno presenta su plan de operaciones, es el primer intento de reemplazar una burguesía inexistente, como ahora, por la acción del Estado. Mitre jamás la incluyó en sus libros de historia. Algunas de las cosas del plan de operaciones de la Primera Junta: se destinarán entre doscientos y trescientos millones de pesos del Estado para desarrollar fábricas, ingenios, agricultura y navegación. Para conseguir el dinero, Moreno propuso apropiarse de 500 millones de pesos de los más acaudalados, ¿les suena? Hay un pibe Máximo que anda con un proyectito así. Es máxima aprobada que las fortunas agigantadas de unos pocos individuos no son solo perniciosas sino que sirven de ruina de la sociedad civil. Absorben el jugo del Estado y nada remedian las necesidades de los infinitos miembros de la sociedad".