La oposición quiere puro circo para no reconocer que dejaron un país destruido

El miércoles pasado, en la sesión remota que se realizó en el Senado de la Nación Argentina, dimos media sanción a la Ley que crea la Comisión Bicameral investigadora de la relación crediticia del Banco de la Nación Argentina con la empresa Vicentin. Los antecedentes avalan esta postura y desmienten la posición del interbloque de Juntos por el Cambio: Ley 27.249 art 18 que crea la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda Pública; Ley 27.328 artículo 30 que crea la Bicameral de Contratos Públicos Privados (PPP); Ley 27.433 creadora de la Comisión Bicameral Investigadora del Ara San Juan. En el tratamiento de las anteriores nunca fueron solicitadas, ni siquiera mencionadas, las mayorías especiales que ahora reclaman.

Lo que hizo la oposición el miércoles en el recinto fue puro circo. No le apagaron el micrófono a nadie. Lo que ocurrió fue que al terminar la sesión, la presidenta de la cámara Cristina Fernández de Kirchner, comunicó que no habían más temas para tratar y acto seguido se dio por finalizada la sesión como se hace siempre.

Creo que la oposición no quiere que se investigue qué fue lo que Vicentin hizo con los 18 mil millones que el Banco Nación le otorgó en calidad de préstamo y por eso votó negativamente. Si no fuera así, entonces me pregunto ¿por qué quieren evitar que se hagan transparentes a la sociedad este tipo de gestiones? ¿qué es lo que quieren ocultar? ¿para quiénes legisla la oposición? ¿para los ciudadanos o para los dueños de una empresa que dejó un tendal de deudas a productores agropecuarios?

No es un dato menor el hecho de que tampoco quisieron votar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para prevenir el acoso en los lugares de trabajo. Recordemos que tampoco votaron la ley de alquileres con la excusa de que no era correspondiente a la emergencia del COVID-19.

La única agenda que parece tener la oposición hoy es la de poner trabas y evitar que podamos legislar en un momento tan complejo como el actual. Todos los proyectos que tratamos son necesarios para enfrentar la crisis que desató el COVID-19. La media sanción que obtuvo el proyecto de teletrabajo en Diputados es otro ejemplo. No es un tema de salud, pero es un tema que se tuvo que implementar por esta pandemia que hoy nos afecta a todos y que nos coloca ante nuevos desafíos.

La bancada del interbloque de Juntos por el Cambio, que viene fomentando actitudes desagradables, por momentos se niega a debatir la agenda previamente acordada en sesiones especiales (aprobados por la mayoría del cuerpo) y en ocasiones como ésta, que no les asiste la razón, se victimizan haciendo comunicados que no coinciden con la realidad de los hechos.

Lo que la oposición quiere es circo para no tener que reconocer que dejaron un país destruido. El presidente de la bancada del PRO nos hablaba de la pobreza que hay en el país, cuando ellos dejaron un país con pobreza en aumento, en el que 1 de cada 3 chicos es pobre. Recibieron un país desendeudado y devolvieron una economía destruida,con pérdida de empleo y fábricas cerradas.

Entonces, o tienen poca memoria o lo que no quieren es reconocer todo lo que hicieron cuando fueron gobierno. Estoy convencida de que el presidente Alberto Fernández está trabajando muy exhaustiva y responsablemente junto a la vicepresidenta y con todo su equipo, para poder salvaguardar esta empresa, para que no queden miles de trabajadores despedidos y que no se concrete la estafa al Banco Nación, porque sería una verdadera estafa a todos las y los argentinos”