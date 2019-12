Gran truco de Whatsapp: mandar mensajes escrito pero con la voz

El uso de Whatsapp cada vez se hace más indispensable en el día a día y en cada momento. Entonces a veces hay ciertos trucos que nos ayudan a soportar la vorágine del trabajo diario y poder salir rápido.

Es cierto que a muchos usuarios no le gusta mandar mensajes de voz y, sobre todo, a muchísimos más no le gusta recibir. Pero a no desesperar, hay una función para que el mensaje de voz sea usado como un dictado y se envíe como texto.

¿CÓMO SE HACE?

En los dispositivos de Apple (iOS) tendrás que usar el asistente automático Siri. Para ello deberás activarlo ingresando a Ajustes, General, Accesibilidad, Consulta a Siri y activarlo.

Una vez que esté activado, deberás decir: “Hey Siri, manda un mensaje de WhatsApp a (nombre del contacto elegido)”. En ese instante Siri te preguntará cuál es el mensaje que quieres enviar y deberás dictárselo.

Similar, pero diferente a la vez es el caso de los dispositivos Android. Ahí se utiliza el Asistente de voz de Google y, a continuación, deberás decir: “Ok Google, enviar un mensaje de WhatsApp a (contacto)”. Luego tendrás la posibilidad de poder escuchar el mensaje que vas a enviar e, incluso, modificarlo. Finalmente dile “Enviar” y listo.