5ta del Lobo presenta su nuevo disco: "No negociamos lo que sentimos"

Con Encontrar el eco, su quinto disco, ya asentado en plataformas musicales 5ta del Lobo lo presentará de forma oficial este viernes 15 de noviembre con un imperdible show en Club V. En la previa, el guitarrista y cantante Tuni Soifer dialogó con El Destape en exclusiva sobre la caída de popularidad del rock, los nuevos sonidos, el recibimiento de su más reciente placa y las diferencias con su trabajo anterior.

¿Cómo recibió el público Encontrar el eco y cómo vivieron ustedes la grabación?

- Con Matías (Quintana, bajista) y Martín (Schiliro, baterista) estamos contentos con el producto al cual llegamos. Estamos contentos con la recepción de la gente, amigos, colegas. De todos lados nos tiraron buena onda, buenas devoluciones, por la madurez a la cual llegó la banda, las canciones que tiene el disco. Los 3 coincidimos y sentimos, obviamente el músico siempre dice lo mismo, pero es el mejor disco que hicimos hasta ahora.

En los últimos años el rock cayó en popularidad y en muchas ocasiones se alejó del mainstream, ¿eso los "libera" de cierta presión de la industria?

- No hay ningún músico que te diga que hace canciones para que no escuche nadie. Siempre el sueño está en que las escuche la mayor cantidad de gente posible. En un punto esa es una de las cosas que más diferencia a la música de otras artes: un pintor pinta un cuadro que lo va a exhibir en su casa el comprador y lo ven los que van a su casa, pero no lo ve todo el mundo. En la música uno realmente tiene la posibilidad de que te escuchen un montón de personas y siempre está ese anhelo de que el día de mañana vas a estar tocando en un lugar explotado de gente cantando tus canciones. Algo muy importante es que, por lo menos desde 5ta del Lobo, no negociamos lo que sentimos y hacemos.

La discusión de "venderse" siempre está vigente.

- Si tengo que hacer bachata -un estilo que respeto pero que no consumo para nada- para ser mainstream, prefiero seguir en mi viaje, con mi música interpretada a mi manera, con el viaje que tengo en la cabeza. Ser fieles a lo que sentimos, que es lo que tiene que pasar con la música. Siempre está la ambición y las ganas de poder tocar estos temas en el mejor lugar posible, con la mayor cantidad de gente posible, pero no sé si eso cambiaría en cuanto a las formas y la visión artística que tenemos de la banda.

¿Qué diferencias notaron entre el proceso de grabación/composición de Tiempo cero y Encontrar el eco?

- Mucha madurez, en principio. Pensá que grabamos Tiempo cero en el 2014, con 24 años, y Encontrar el eco lo grabamos con 33. Diez años en la vida de una persona es un montón de tiempo. Mientras grabamos Tiempo cero fue el año que todos nos fuimos a vivir solos. Las vidas de todos han cambiado un montón. Después me parece que hay una cuestión también en que con cada disco que hicimos fuimos aprendiendo mucho de cuál es la imagen de la banda en cuanto a cómo se acomodan los sonidos, qué espacio ocupa la voz, dónde están las letras, qué tiene que tocar y dejar de tocar cada uno. Cuando éramos más chicos había veces que decíamos "che este es un temazo" y eso estaba fundamentado en que tenía un solo de guitarra que estaba bueno, o que me gustaba tocarlo. Hoy en día estamos mucho más enfocados en que tiene que estar buena la canción. Tiene que estar bueno lo que esté pasando la canción en su totalidad, a nivel melodía y lírico. Si después la línea de guitarra no está tan buena o la línea de batería no está tan buena, no importa.

Buscan algo más integral en cada canción.

Hay algo de conectar con el mensaje superior, por decirle de alguna forma, y no con el detalle de cada instrumento. Eso por ahí en cuanto a cómo estructurar y cómo armar las canciones. Hoy en día tenemos la posibilidad de grabar todos los ensayos, entonces este disco fue ir a un estudio increíble, con gente talentosísima que nos acompañó, con micrófonos espectaculares, y hacer lo mismo que hacíamos en la sala. Así como dos veces por semana poníamos "play" y "rec" en la sala y grabábamos, lo fuimos a hacer en un estudio. Eso te da mucha naturalidad.

Si no conocés 5ta del Lobo, Tuni Soifer recomienda que arranques escuchando Abandoné.

