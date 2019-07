Virginia Gallardo defendió a Kicillof y apuntó contra los medios: "Usaron mi pregunta"

La panelista de Polémica en el Bar Virginia Gallardo cruzó a los medios de comunicación que publicaron notas afirmando que su pregunta dejó sin palabras al ex ministro de Economía Axel Kicillof y manifestó que utilizaron su pregunta para atacar al precandidato a gobernador bonaerense.

"Creo que tuvo tanta repercusión primero porque la pregunta la hice yo, si la hubiera cualquiera de mis compañeros esto pasaba como si nada. Segundo, con la grieta que hay esto fue utilizado", afirmó Gallardo en Polémica en el Bar luego de las repercusiones en los medios opositores al kirchnerismo.

"No lo noté llamativo, ni tampoco la reacción de él. Lo que generó la pregunta y la situación es ... nosotros hacemos actualidad y humor. Es muy difícil plantear un tema serio acá y eso en defensa de él, porque yo no lo sentí incómodo, ni que no me quiso responder", afirmó la modelo.

En el programa además mostraron el mensaje de Kicillof en las redes y lo respaldaron: "Quedaron muchas preguntas por responder, incluida la de Virginia. No quise aburrir poniéndome en profesor de teoría económica, uno de los temas que más me apasiona. Los tiempos de la tele y la teoría no son los mismos. Espero volver pronto y seguir charlando con toda la mesa!"

LEA MÁS TN cortó un móvil mientras hablaba Axel Kicillof

Gallardo había preguntado: ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario? ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?"