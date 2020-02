Un jugador de fútbol protagonizó una brutal trompada en la Copa Argentina. De hecho, las imágenes del video son elocuentes: Maximiliano Gauto González, jugador de Sarmiento de Resistencia, vio la roja directa luego de impactar directamente en el rostro de Jonathan Medina. Así las cosas, el partido entre Chaco For Ever y Sarmiento de Resistencia se transformó en una verdadera batalla campal.

Marchaban pocos minutos de juego, de hecho el reloj de la transmisión marcaba tres minutos: allí fue cuando se desató la hecatombe. Con un cruce futbolístico, los jugadores de ambos equipos comenzaron a reprocharse. Lejos de quedar allí, los futbolistas comenzaron a cruzarse, se amontonaron y apareció el gancho con el que el jugador de Sarmiento terminó tendido en el suelo.

El árbitro de partido no dudó en sacarle la tarjeta roja a Maximiliano Gauto González, quien dejó a Chaco For Ever con un hombre menos. De todos modos, su equipo logró sacar un resultado positivo: ganó 1-0 y se clasificó a la siguiente instancia del certamen federal.