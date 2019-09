Verónica Llinas cruzó a Luis Brandoni por su frase sobre "perder la República"

La actriz Verónica Llinás cruzó a Luis Brandoni por el video que compartió en las redes sociales para pedir a los argentinos que vayan a marchar a favor de Mauricio Macri, porque en caso de que gané otra alternativa política "se puede perder la República".

"No coincido con Brandoni, yo no tengo ninguna posición partidaria tomada. Soy una especie de tirabomba de las cosas que me parecen mal, sea del gobierno que sea. Me parece que la mejor posición que puede tener un ciudadano es que debe ser crítica", afirmó Llinás.

Acerca de la frase de Brandoni por "perder la República" en caso de que gane la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner. "No coincido con esa frase, no por una cuestión de partidos. Creo que parte de la democracia, es admitir como democráticos los gobiernos que elige el pueblo pese a que no sean de mi agrado", sostuvo.

Llinás, quien forma parte del elenco de la aclamada película La odisea de los giles, además habló del futuro de la Argentina y del posible gobierno de Alberto Fernández: "Espero que no se repitan errores del pasado que creo que nos llevaron a Macri".